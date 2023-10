Hace tiempo descubrí la clave para que no me chafen la Fiesta del Cine: la riqueza de propuestas más allá de los grandes blockbusters a los que todo el mundo va

La celebración bianual de la Fiesta del Cine acaba siendo un evento ambivalente. Por supuesto, el público general lo recibe de buen grado ya que es una ocasión para ver cine a buen precio. 3 euros y medio por entrada para poder disfrutar de los grandes estrenos recientes. Pero para aquellos espectadores ya más habituados a visitar las salas y seguir el cine durante el año acaba siendo la semana perfecta para no ir.

No es difícil deducir por qué. La masificación en las películas más potentes conlleva más riesgo a toparte con ese grupo de personas especialmente molesto (familias ruidosas, adolescentes que pasan por el cine como podrían estar la tarde en el parque) que pueden arruinar la experiencia en la sala. Al final, el ahorro no compensa el no poder disfrutar de la película en cuestión.

A mí me gusta aprovechar estos días para encadenar algunas películas interesantes a buen precio, pero hace tiempo que me curé de espanto. Sé que precisamente los grandes estrenos, los blockbusters más llamativos, son la clase de propuestas que hay que evitar estos días. Si hay alguna película de estas características que me llame, como puede ser 'The Creator', procuro verla antes. Por tanto, la Fiesta del Cine para mí termina siendo el festival del cine pequeño y de autor.

El cine de autor como respuesta al ruido

No es que no vea esas películas a lo largo del año, pero suelen acumularse varias de estas para jornadas como estas. Y resultan mejor garantía, a pesar de que está cada vez más extendida la costumbre de reservar estas películas para verlas en casa, que las salas de cine son para ver los 'The Creator' de la vida, los espectáculos que llenan cada fotograma de la pantalla.

Una percepción bastante errónea, porque hasta el vídeo de la comunión de mi prima se ve beneficiado de la inmersión que proporciona una pantalla bien grande y una serie de altavoces a tu alrededor. Imaginad lo que se beneficia una cinta realizada por alguien con visión.

Son la clase de películas que el espectador medio decide evitar, pero precisamente por ello son las películas que más se disfrutan estos días. Las salas se llenan, pero lo hacen con gente más predispuesta a meterse en la propuesta. Especialmente si el pase es subtitulado. El mayor riesgo es que alguien exprese muy abiertamente su reacción en el momento más inesperado de la película, como una expresión de asombro o sorpresa en un momento clave de 'Passages' que termina causando la risa conjunta del público (pasó en mi pase y, por supuesto, también me reí).

Estos días además las distribuidoras traen bajo el brazo varias propuestas de esta clase de cine de autor, ya sean estrenadas este viernes pasado o en semanas anteriores. Victor Erice regresa al cine en largo más de 30 años después con 'Cerrar los ojos', lo que debería ser como el estreno de una nueva 'Vengadores' para los aficionados del cine de autor. Nanni Moretti vuelve a hacer uno de sus trabajos de fantasía autobiográfica con 'El sol del futuro', donde se entrelazan inquietudes personales, cinematográficas y políticas.





Hirokazu Koreeda quiere romper tabús sociales con 'Monstruo', un rashomónico relato sobre infancia perturbada. Elena Martín intenta también desmontar represiones y prejuicios sobre la sexualidad con la interesante 'Creatura'. Charlotte Le Bon hace su debut en la dirección con la atmosférica y romántica 'Falcon Lake'. Incluso resulta apropiado considerar una película como 'Golpe de suerte', a pesar del hecho de que Woody Allen lleva sin hacer una buena película desde 2006 aproximadamente.

Como veis, no hay escasez de propuestas con personalidad que sirvan como respuesta al ruido. No es cuestión de que este cine de menor escala sea mejor que el contrario, o de cuál de los dos llena mejor la pantalla. Pero sí que en repetidas ocasiones he encontrado mejor refugio durante estos días en esta clase de propuestas que cuando he ido a una de interés más grande. Puedes elegir quedarte en casa por varios motivos, pero desde luego no porque la Fiesta del cine sea imposible de disfrutar.

