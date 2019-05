Lo peor de 'Juego de Tronos': las 17 escenas más lamentables de la serie de HBO

'Juego de tronos' se ha acabado y estamos ahora procesando ya no toda la temporada sino todo un viaje que hemos vivido durante toda la década. Una gran serie con la que hemos sufrido, nos hemos enfervorecido y disfrutado de lo lindo... pero también nos hemos querido meter bajo tierra de la vergüenza de ciertas escenas.

Así que, una vez visto el final de una temporada que nos ha nutrido de muchos momentos, hemos reunido las 17 escenas más lamentables de toda la serie. Escenas sin sentido o que, simplemente, su ejecución ha sido deplorable. Comencemos:

Arya se tira a Gendry

Podría parecer que, teniendo en cuenta que la serie a veces era un poco "porno medieval", puede ser hipócrita que nos parezca lamentable las ganas de Arya por tirarse a Gendry... pero el tema va más bien por la "gratuidad" del momento. Si el 8x02 de 'Juego de Tronos' me pareció mediocre, este fue un punto especialmente bajo que pone un punto culminante en el forzado romance entre Arya y Gendry, algo desarrollado que ni en las peores series de adolescentes. De bonus track: Gendry le pide matrimonio a Arya.

Jon se despide a la francesa de Fantasma

Si esto fuese una comedia, lo mismo tenía más sentido (como el episodio de la despedida de Rachel en 'Friends'). Pero vaya, resulta que no y por tanto a todos los que tenemos mascota se nos ha caído el alma a los pies cuando vimos que, en lugar de achuchar al huargo, Jon simplemente le mira en una de esas "despedidas de por vida". La culpa fue del CGI, según dicen... ni me lo creo.

Jon vuela con el dragón

Otro de los momentos más gratuitos y de vergüenza ajena de 'Juego de Tronos' es en el 8x01 cuando Jon y Daenerys se dan una vuelta con los dragones. "Los dragones tienen hambre, así que vamos a darles una vuelta por la desértica tundra para que se cansen". Una escena con Jon volando terriblemente ejecutada que parece más propia de la primera peli de 'Harry Potter' que de otra cosa... De hecho no sé ni por qué lo intentaron cuando la de la primera vez que Daenerys monta a un dragón también fue terrible en ese sentido.

Theon le mete mano a su hermana

La presentación de Yara fue bastante curiosa. Theon llega a Pyke a negociar con su padre, de repente le recibe una isleña y se ofrece a llevarle. Lo primero que hace Theon es meterle mano hasta el fondo... y ella se deja. Claro, llega al castillo y resulta que a la que ha metido mano es su hermana y todos nos quedamos en plan WTF. Que vamos, todos sabemos que el Greyjoy es un pichabrava pero se podía haber esperado a bajar del caballo. Y la otra podría haberle parado los pies... todo muy perturbador.

El banquete nupcial de Joffrey

Más que lamentable, yo diría que el banquete nupcial de Joffrey con todo su espectáculo fue rebuscadamente incómodo y con momentos tontos (ese Varys golpeado por un enano). Joffrey llevó la palabra humillación a un nuevo nivel en una secuencia innecesariamente insistente en que nos caiga mal el personaje (como si no hubiéramos estado tres temporadas odiándole).

Jaime viola a Cersei al lado del cadáver de su hijo

Como nunca hay suficiente sexo e incesto en 'Juego de Tronos' ahí tenemos la escena en la que Jaima viola a Cersei. Que mira, que será por violaciones en la serie... pero el hacerlo en la capilla ardiente de vuestro hijo con el "cadáver" a mano es un nuevo nivel... y no demasiado bueno.

El maestre disertando sobre política con una prostituta

Una de esas alabanzas hacia 'Juego de Tronos' es que es una serie sobre política. Largas conversaciones sobre poder en lugares insospechados. Y aquí tenemos al Maestre Pycelle ilustrando a una prostituta sobre "la cosa que se necesita saber sobre los reyes". Varias temporadas después (y algún que otro revisionado) sigo pensando en qué momento decidieron hacer esta escena.

La verdadera Melisandre

Hay como una especie de máxima en 'Juego de Tronos' que dice que para conocer realmente a alguien le tenemos que ver desnudo. Así que siguiendo con "viejales en pelotas" nos encontramos con la revelación del verdadero rostro/cuerpo de la Mujer Roja, que se desvela como una nonagenaria tras haberse quitado su amuleto y aperos en plena crisis de fe tras intentar revivir a Jon.

Ed Sheeran canta para Arya

La cuestión con los cameos y apariciones especiales es que muy pronto la escena/episodio en el que se da pasa a ser sobre el invitado. Y con Ed Sheeran pasa. Es imposible ver ahí a un soldado Lannister con vocación de trovador en vez de a un cantante de fama mundial disfrazado. Es exactamente esta falta de sutilidad (les ha faltado que alguien diga "OH ES ED SHEERANNISTER") lo que echa por tierra toda la escena.

"¿Dónde están mis dragones?"

La trama de Daenerys en Qarth es, probablemente, una de las peores que tiene la serie. Una trama alargada que tiene momentos tan ridículos como esa Daenerys enfadadísima y gritando un ¿DÓNDE ESTÁN MIS DRAGONES? Quizá no sea la escena más tonta de la trama, porque la visita a la casa de los Eternos o cada aparición de Xaro merecen un post aparte, pero sí que es la más representativa.

Arya se queda ciega

Aunque no soy nada detractor de la trama de Arya entrenándose en Braavos, tiene sus cosas muy estúpidas como toda la rivalidad entre la Stark y la otra chica "interna" de la Casa de Negro y Blanco. Una rivalidad que cierra un acto con el castigo a Arya por matar a quien no debía... ¿el castigo?: la ceguera. ¿La escena? pésimamente ejecutada.

Meñique enseña a sus prostitutas cómo follar

La sexploitation de 'Juego de Tronos' tuvo dos momentos cumbre: Daenerys siendo "adiestrada" para complacer a un hombre y Meñique haciendo un ensayo con las prostitutas de su burdel y explicandolas qué es lo que están haciendo mal. Clásica escena que sobra y que solo sirve para mostrar tetas.

Daario Naharis y su mirada perpetua de seducir a Daenerys

El cómo Daenerys consigue a los Segundos Hijos también es un ejemplo de trama chusca de la serie. Pero lo peor es que todo es debido a la nada sutil mirada de Daario, a quien parece que la única indicación que le dieron para interpretarle era la de "pon mirada de querer meterte en las bragas de Emilia Clarke".

Meñique besa a Sansa delante de Lysa Arryn

Hay veces que parece que 'Juego de Tronos' está escrito por los guionistas de 'Pasión de Gavilanes' y demás que por otros. El gran ejemplo lo tenemos en la escena del infame beso que le planta Meñique a Sansa "porque le recuerda a su madre". Un beso, además, buscado para ser visto por Lysa Arryn y así tener uno de los momentos más culebronescos de toda la serie.

El intento de hermandad entre Daenerys y Sansa

Sansa no ha tenido suerte con los diálogos esta temporada. Entre la conversación con el Perro y que quedó como un "si no me hubieran violado no estaría aquí hoy" y el penoso intento de Daenerys por "ganársela" ha estado servida. La escena no es que sea mala por tema de guion, sino más bien porque tenía pinta de que a ninguna de las dos actrices le apetecía nada interpretarla. El resultado fue algo muy incómodo y triste.

La pelea entre Euron y Jaime

Mucho de lo de Euron es bastante WTF de por sí, pero quizá sea el combate por qué sí entre Euron y Jaime Lannister en el 8x05 lo que se lleva la palma (aunque está ahí ahí con la escena en la que Cersei se lo lleva a la cama). Una pelea un tanto absurda y torpe y de la que, por alguna razón, Jaime sobrevive lo justo para ir a buscar a su hermana.

Bronn entrando en Invernalia como Pedro por su casa

Bronn solo ha tenido tres escenas en la última temporada y cada una ha sido más rara que la anterior. La trama del sicario codicioso se ha centrado en una orden de Cersei de matar a Jaime; llega a Invernalia (porque al parecer nada le impide el paso) con su ballesta; "negocia"; se va. La siguiente vez que le vemos es como jefe de la moneda. Pues de acuerdo.

Y esta es mi selección de las escenas más tristes, lamentables, bobas y demás que ha dado la serie. Así que vamos a seguir hateando un poco en los comentarios: ¿añadiríais alguna? ¿estáis de acuerdo con esta selección?