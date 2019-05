'Juego de Tronos' 8x04: Jessica Chastain arremete contra la serie por usar la violación para empoderar a Sansa

'El último de los Stark', cuarto episodio de la última temporada de 'Juego de Tronos', está recibiendo opiniones para todos los gustos. Ahora ha sido Jessica Chastain la que ha atacado el capítulo, en concreto la escena en la que Sansa reconoce que no sería la mujer que ha llegado a ser sin todo el sufrimiento sufrido a manos de personajes como Ramsay o Meñique.

La actriz ha hecho especial hincapié en que la violación no es una herramienta para hacer más fuerte a un personaje a través de su cuenta de twitter. En concreto, este ha sido su mensaje en el que no falta un guiño a 'X-Men: Fénix Oscura', en la cual comparte reparto con Sophie Turner:

Rape is not a tool to make a character stronger. A woman doesn’t need to be victimized in order to become a butterfly. The #littlebird was always a Phoenix. Her prevailing strength is solely because of her. And her alone.#GameOfThrones pic.twitter.com/TVIyt8LYxI