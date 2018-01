Ha muerto Jack Ketchum, escritor clave en el renacer del cine de terror del siglo XXI

La literatura de terror ha perdido uno de sus activos más valorados. Jack Ketchum, cuyo verdadero nombre era Dallas Mayr, fallecía ayer a la edad de 71 años tras una dura lucha contra el cáncer. Fue la actriz Pollyanna McKintosh, a la que recordarán los fans de 'The Walking Dead' como la jefa de los chatarreros, y que ha protagonizado tres adaptaciones al cine del autor, la que dio la noticia en redes sociales."Rest In Peace Dallas" escribía en su Instagram.

Conocido por muchos como Jack Ketchum, a Dallas le encantaba disfrutar de sus libros más vendidos a través de los ojos de los cineastas. He estado en 3 películas basadas en sus personajes y los he disfrutado muchísimo. Gracias Dallas por tu trabajo, tu colaboración y tu apoyo a mí y a tantos otros escritores y artistas. Lo viviste a tu manera. Tu sonrisa se perderá. Amor para su familia, amigos y seguidores.

Sus trabajos fueron menos conocidos en según qué países fuera de Estados Unidos. En España sólo se han traducido tres libros de su amplia bibliografía. Ketchum tuvo como mentor a Robert Bloch, autor de 'Psicosis', al comienzo de su carrera, y se convirtió en un nombre familiar para los entusiastas del terror todo el mundo por su estilo realista, perturbador y violento. Su primera novela, 'Off Season', se publicó en 1980, y más tarde Ketchum se estableció como un maestro del terror con 'The Lost', 'The Girl Next Door', 'Offspring', 'The Woman' y 'Red'.

Sus cinco novelas más conocidas se convirtieron en películas, siendo 'The Woman' (2011) la mejor de todas ellas. Fue rodada por su amigo y colaborador Lucky McKee que ya se había acercado a su cine con la sólida y triste 'Red' (2008) que contaba con una tremenda interpretación de Brian Cox. Sus textos llenos de tortura, canibalismo y el lado salvaje y oscuro del ser humano, fueron un carburante ideológico clave en el desarrollo del cine de terror de los 2000, siendo su novela 'La chica de al lado' un influyente ensayo del torture porn en toda regla.

Su adaptación al cine es excelente, aunque tuvo una competidora en 2007, con la adaptación del caso real que inspiró la novela en la película 'An American Crime' (2007). Otras adaptaciones fueron 'The Lost' (2006) sobre un adolescente psicopáta y 'Offspring' (2009),solo interesante como precuela completista de 'The Woman'. Su relato 'The Box' fue un segmento de la antología de terror dirigido por mujeres 'XX' (2016), y la reciente y sobrevalorada 'Bone Tomahawk' (2015), reconocida por su director como una respuesta a la adaptación frustrada de 'Al otro lado del río', un western ultraviolento.