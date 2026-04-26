En dos semanas se estrena la primera adaptación a la televisión de un clásico de la literatura. Promete ser una de las grandes miniseries de los últimos años

Ya han pasado 36 años desde que 'El señor de las moscas', el clásico de la literatura inglesa publicado en un ya lejano 1954, dio el salto a la gran pantalla por última vez de la mano de Harry Hook. Desde entonces, y tras su primera adaptación cinematográfica estrenada en 1963 bajo la batuta de Peter Brook, han sido varios los cineastas que han intentado volver a trasladar su inquietante lucha de poder infantil al medio audiovisual, pero solo una de las producciones ha conseguido ver la luz del día por el momento.

Desembarco televisivo

Hace siete años conocimos que Luca Guadagnino se encontraba trabajando en una nueva película con un reparto íntegramente femenino de la que no hemos vuelto a tener noticias. No obstante, si eres fan del material original, en cosa de dos semanas tendrás una oportunidad de oro de volver a explorar la obra de William Golding en la que será su primera adaptación en forma de serie; y ojo, porque su creador es el responsable de uno de los grandes fenómenos del último curso televisivo.

Este no es otro que Jack Thorne, autor de la celebradísima 'Adolescencia', quien ha perfilado una producción de cuatro episodios para la BBC que explora la fragilidad de la civilización, la pérdida de la inocencia y el nacimiento de la violencia colectiva a través de un grupo de niños que sobrevive a un accidente de avión y queda aislado en una isla tropical sin adultos ni reglas preestablecidas. Su sinopsis reza tal que así:

Un grupo de niños sobrevive a un accidente de avión y queda aislado en una isla tropical aparentemente idílica. Sin adultos ni reglas que los protejan, los chicos intentan crear una nueva comunidad: establecen normas, eligen líderes y buscan mantener la esperanza de ser rescatados. Pero la convivencia empieza a resquebrajarse. El miedo, la rivalidad y el deseo de poder se infiltran entre ellos hasta convertir la isla en un territorio donde la razón y la violencia compiten por imponerse. En este entorno extremo, cada decisión revela una pregunta inquietante: ¿qué queda de la civilización cuando desaparecen sus límites?

Thorne ha explicado así la vigencia de la obra de Golding y lo necesario de continuar explorándola más de siete décadas después de su publicación:

El señor de las moscas' mira directamente al populismo (…) necesitamos entender cómo nos comportamos y cómo se comportarán las personas que nos rodean (…) Golding escribió sobre todo esto de una forma extraordinaria (…) y es imposible no ver paralelismos con el momento en el que vivimos hoy.

Para la ocasión, el realizador se ha rodeado de un reparto en el que figuran nombres como los de Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna y Ike Talbut, con nada menos que el compositor ganador del Oscar Hans Zimmer haciéndose cargo de la banda sonora. Una combinación ganadora de la que podremos disfrutar —o sufrir, según se mire— el próximo jueves 7 de mayo, cuando se unirá al catálogo de Movistar Plus+.

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