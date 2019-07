'El señor de las moscas': Luca Guadagnino es el elegido para dirigir una nueva adaptación del clásico con reparto femenino

Parece que después de la más que merecida nominación al Óscar a la mejor película de 'Call Me by Your Name' el pasado 2018, y tras haber firmado la magnífica —y controvertida— reinterpretación del clásico de Dario Argento 'Suspiria', la carrera de Luca Guadagnino está a punto de experimentar el gran salto —en cuanto a escala— que muchos esperábamos.

El clásico en femenino

Según informa Variety, este vendría de la mano de la mismísima Warner Bros., donde han iniciado las negociaciones para que el italiano dirija una nueva adaptación de 'El señor de las moscas' en clave femenina, cuyo guión correría a cargo de Nicole Perlman y Geneva Robertson-Dworet, responsables de taquillazos como 'Capitana Marvel' o 'Guardianes de la Galaxia'.

Se espera que 'El señor de las moscas' de Guadagnino supere ampliamente los últimos presupuestos con los que ha trabajado el director —unos cuatro millones de dólares para 'Call Me by Your Name' y unos veinte para 'Suspiria'—; algo completamente lógico si tenemos en cuenta que en Warner han estado intentando dar salida al proyecto desde que adquirieron los derechos del texto el pasado 2017, y aspiran a dar a luz una producción a la altura de las circunstancias.

No es la primera vez que la primera novela de William Golding da el salto del papel a la pantalla, comenzando por la firmada en 1963 por Peter Brook y siendo la más reciente de ellas la dirigida por Harry Hook en 1990. Veremos qué tal le sienta el cambio de género a la demencial representación de la naturaleza humana que escribió el autor británico.