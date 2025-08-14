El spin-off de 'Outlander' comparte un vínculo muy especial con 'Brave'. Así se compuso la banda sonora que marca el tono emocional de 'Sangre de mi sangre'

En el panorama televisivo actual, muchas series han optado por dejar que sus créditos iniciales no se alarguen demasiado o simplemente han decidido no incluir una introducción. Sin embargo, hay otras producciones que siempre han cuidado mucho esta parte. Como, por ejemplo, 'Outlander', que hizo de su introducción una seña de identidad que muchos fans asociaron rápidamente con la historia.

Su versión de la pieza folclórica escocesa 'The Skye Boat Song', adaptada por el compositor Bear McCreary e interpretada originalmente por Raya Yarbourgh y más tarde por la fallecida Sinéad O’Connor es icónica y también un elemento que se quiso replicar de alguna manera en el estupendo spin-off 'Sangre de mi sangre'.

Ahora había un reto muy claro: crear algo que tuviese el mismo peso emocional que 'The Skye Boat Song', pero que también tuviera una identidad propia. De hecho, Matthew B. Roberts, creador y productor ejecutivo de la serie, lo tenía claro desde el principio, porque no querían un simple tema instrumental, sino una canción que evocara el espíritu de la historia, pero que al mismo tiempo adoptase un giro nuevo.

El resultado fue 'For My Love That’s Lost', una pieza compuesta por el mismo Bear McCreary junto a su hermano, que fue pensada para reflejar la dualidad de la narrativa (dos historias de amor que se desarrollan en paralelo) y que, a diferencia del tema original, incorporase una energía más marcada. Esta vez, la música no solo respira romance, sino también fuerza y tensión, en sintonía con las batallas y la acción que forman parte de la precuela.

Pero lo que hace que esta canción tenga un valor especial para los fans de la cultura escocesa es la voz que la interpreta. Se trata de Julie Fowlis, una conocida cantante de folk que muchos recordarán por ser quien prestó su voz a Mérida en la versión original de 'Brave', la película de Pixar.

Entre la tradición y la acción

Roberts y la coproductora ejecutiva Maril Davis querían que la nueva canción mantuviera en equilibrio dos elementos, por un lado la calidez romántica de 'The Skye Boat Song' y por otro la energía tribal que transmiten grupos como Clanadonia, una banda callejera de Glasgow a la que admiran desde hace años. Así lo explica Roberts:

“Queríamos una parte romántica, porque la canción de 'Skye Boat' es muy romántica de principio a fin. Pero esta vez queríamos algo con energía, con batería y todo”

Y al final el compositor cumplió con creces esa petición, que dio con el pulso rítmico marcado y la voz inconfundible de Fowlis en un tema que no solo acompaña a la serie, sino que la conecta con un imaginario cultural más amplio, donde incluso podríamos decir que 'Outlander' y 'Brave' parecen formar parte de un mismo universo emocional.

