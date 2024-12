Necesitamos hablar de la temporada 3 de 'From'. Con spoilers del final, el estado de las tramas y un par de teorías (locas) para dar sentido a la serie

'From' no es 'Lost'. Es lógico que haya comparaciones entre ambas series que incluso comparten a uno de sus actores protagonistas, pero desde el principio sus creadores han querido dejar esto claro. Los arquitectos de 'From' saben hacia dónde se dirige todo, saben cuánto van a tardar en llegar hasta allí y el cierre de la temporada 3 es una buena muestra de ello. Quizá el momento en el que más se han distanciado las comparativas. Aquí hay respuestas. Y ya era hora.

Es el momento, con la temporada 3 ya convenientemente digerida, para hablar de qué es lo que ha pasado, del punto en el que quedan sus personajes principales y tramas y de qué me ha parecido, ya a título personal, todo lo que ha acontecido en mi tele. Porque cada semana he abierto Max, cada jueves como un clavo, para ver qué le ocurría a Boyd y compañía. Y sí, el resultado me ha gustado incluso más de lo que cabría esperar. Hablemos con spoilers, que estamos ante una serie difícil de comentar sin ellos.

Último aviso: a partir de aquí hay SPOILERS. No sigas leyendo si no quieres enterarte de lo último que ha pasado en 'From'.

Sí, la temporada 3 es la mejor hasta ahora

Llevo desde el capítulo 1 de la temporada 1 pensando que los guionistas me iban a hacer un 'Perdidos' ('Lost') al cierre de la serie. Es algo inevitable, como comentaba antes. Asistes a cómo la serie va lanzando misterios y preguntas al aire una tras otra, entre desvivición y desvivición, y no puedes sacar de tu cabeza la idea de que no todos van a caer dentro del círculo de los que obtienen respuesta. Pero la temporada 3 me ha demostrado que sí, que las cosas están urdidas y que las respuestas están sembradas desde prácticamente el principio. Jeff Pinkner es muy listo, y ha aprendido del pasado.

Como ocurrió ya con la temporada 2, la nueva temporada empezó a incorporar nuevos personajes relativamente pronto. Hay que dinamizar las cosas en el pueblo y no todo puede cimentarse con Boyd dando vueltas con una campana y una chaqueta rota y tres tallas por encima de lo recomendable. Así que el sorpresivo regreso de Tabitha al pueblo se produjo en grupo. Ahora tenemos a una persona armada, que por ahora no ha aportado mucho más de unas cuantas discusiones con Boyd (probablemente ideadas como forma de que Boyd explicite por qué está a cargo de la seguridad de los habitantes del pueblo) y la muerte de un minion, y al padre de Victor. Que será clave en el futuro, sobre todo para que Victor cuente cosas. Porque Victor, lo que es contar, cuenta poco.

La temporada ya arrancó bastante fuerte con la desvivición de Tian-Chen, pero también hemos visto caer a otros personajes con algo de trama, como la Tilly que cayó a tijeras de Fátima, o como Dale, que acaba atrapado en la pared de la piscina tras colarse en un árbol lejanía tras desoír cualquier tipo de advertencia. Y sí, esto también estaba planeado de antemano, como pudimos ver en un dibujo previo hecho por Victor. Como he dicho antes, aquí está todo urdido o, por lo menos, lo parece hasta el día de hoy.

Podríamos decir que sí, que estos personajes no tenían el suficiente peso en la trama y que, por tanto, se podían eliminar con relativa facilidad. Que el núcleo duro de la serie seguía intacto. Pero el final de la temporada nos ha dado a todos en los morros con el afeitado de Jim. Un personaje que se va de la serie haciendo prácticamente lo mismo que ha hecho durante toda ella, no escuchar las advertencias de su propia familia. Y en esa partida, que desde luego no parece definitiva, ha aparecido el hombre de amarillo. ¿El villano de la serie? Así lo parece. O me lo parece a mí.

Boyd le debe mucho a Sara, le ha quitado la dura carga de hacer lo que había que hacer

También hemos tenido otros momentazos, como la tortura a Elgin que remata Sara, que opera casi como preámbulo al cierre del eterno embarazo de Fátima que parecía que se convertiría en el espejo del parto de Melisandre en Juego de Tronos, pero que ha servido para devolver a la serie a Mr. Sonrisas, uno de los monstruos más inquietantes de todo el subsuelo del pueblo. En definitiva, avances y más avances y otras tramas abiertas que sí que parece que tendrán respuesta. Porque el episodio final no ha sido otra cosa que un montón de respuestas una tras otra, como saber qué demonios son los números de las botellas, qué dicen los niños, quiénes son o quiénes son Tabitha y Jade. Una gran temporada, y muchas ganas de que llegue 2026 con la cuarta. No me van a quedar uñas para entonces.

Así quedan las tramas principales de 'From'

Vamos a ordenar por aquí cómo ha quedado cada una de las tramas principales, que hay unas cuantas, al cierre de la temporada 3. Por ejemplo, la que por ahora es la principal, qué es lo que ocurre en el pueblo y la importancia de Tabitha y Jade. El ‘ankoohey’ (he tenido que buscarlo) era una llamada a que los recuerdos de Tabitha y Jade regresasen a sus mentes, y ha sido posiblemente la mayor revelación de la serie hasta ahora. Estamos jugando a las reencarnaciones.

¿No os fascina que el pueblo haya gente intentando irse y otra que pasa el tiempo diciéndose 'buenos días'?

Los habitantes originales sacrificaron a sus hijos para obtener la inmortalidad, probablemente no de la forma que querían, pero no todos cayeron en el círculo de paseos nocturnos. Dos salieron de allí, y hoy son Jade y Tabitha. Si hay dos reencarnados, ¿habrá más? Reencarnaciones y regresos cíclicos al pueblo. Magnífico punto en el guión para alimentar más y más teorías. También se desvela que ambos tuvieron una hija que falleció. Si fue por la mano de ellos o no, ya se contará en la temporada 4. Menos mal que a Jim le ha durado poco el disgusto de que su mujer tenga una hija con otro.

También hemos asistido al cierre de la trama de Fátima y su embarazo. Si los monstruos son inmortales, tiene sentido que regresen al pueblo de la manera que sea, y Mr. Sonrisas lo ha hecho a través del vientre de Fátima. Esto seguramente planteará muchos dilemas de cara a la temporada 4, pues la idea de que en el pueblo pueden encontrar otras argucias para acabar con el resto de los monstruos se acaba de desplomar. Y si no quieren otro embarazo maligno indeseado, más vale que empiecen a esquivar a los monstruos otra vez en lugar de querer eliminarlos. ¿Se lo contarán al resto de habitantes? Porque allí todos están en el barco de huir, pero la información está muy cotizada.

No nos olvidemos de Julie, que empezó la serie como la adolescente algo rebelde y enfadada con sus padres y que ahora parece que será clave para el futuro. Porque a Julie se le ha concedido desde la sala de guionistas el mayor poder de todos los que habitan en el pueblo. Como se pudo ver al final de la temporada, y como nos anticipó Ethan, Julie viaja en el tiempo. Lo que ha visto hasta ahora no son visiones como tal sino visitas a otras épocas y momentos. Es lo que me hace pensar, y dudo que me equivoque, que Julie será capaz de salvar a Jim en el futuro. Ethan dice que el pasado no se cambia, pero si le tiró una cuerda a Boyd, puede salvar a su padre. Deseando estoy que llegue la temporada 4.

Y ahora, un par de teorías de cara al futuro de la serie

El hombre de amarillo de 'From' ya se había anticipado en un dibujo, cómo no, de Victor

Si algo está consiguiendo 'From' es que los adictos a este tipo de series no paremos de conjeturar sobre qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y sobre qué es lo que está pasando en el presente. Bien sabe Dios que volveré a ver las tres primeras temporadas un par de veces más antes de que llegue la cuarta para tratar de exprimir cada misterio planteado por sus creadores. Pero ahora mismo ya tengo un par de teorías que, si bien no puedo demostrarlas, en mi cabeza son completamente ciertas.

La primera es que Victor es un monstruo. No lo puedo probar, no sé por qué anda por el pueblo de día ni por qué entra en todas las casas como si no pasara nada. Pero para mí, es un monstruo. Ese comentario que le hacen en el subsuelo sobre no dejarle volver me sonó terriblemente sospechoso, y que sea un monstruo explicaría por qué no ha caído hasta ahora, y por qué sabe tantas cosas que no cuenta. Aunque igual ahora se las cuenta a su padre. Por cierto, ¿alguien ha visto a Victor alguna vez comer? Sólo latas de conserva. Lo repito, en mi cabeza es un monstruo.

La segunda es que el hombre de amarillo es Randall, o que Randall es el hombre de amarillo. Tanto monta, monta tanto. He visto la escena del hombre de amarillo varias veces y ambos llevan la misma camiseta, tienen más o menos la misma altura y a mí me parecen la misma persona. Tampoco sé explicarlo, no sé explicar por qué el hombre de amarillo no tiene la cicatriz en la cara ni si se trata de una reencarnación, de un viaje en el tiempo o qué. Pero no me robéis la ilusión. Quizá ambos estén relacionados a través de las malditas cigarras. Ay, las cigarras.

En definitiva, que lo que empezó como un ‘anda, una serie nueva con el de 'Perdidos' y 'Matrix' ha acabado con un enganche bastante potente a la trama. Una trama que, al menos por ahora, está teniendo respuestas. Tardé unos cuantos episodios de la primera temporada, eso sí, en dejar de lado la conspiración en torno al experimento científico. Una vez abrazas lo sobrenatural, ‘From’ mejora varios enteros. No sé si aguantaré hasta 2026. Lo voy a pasar mal. Aunque no peor que 'Elgin el tuerto'.

