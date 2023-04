'From' mejora en su temporada 2: la serie de terror en HBO Max sigue haciendo honor a Stephen King pero necesita vitaminas y respuestas sino quiere acabar como 'Perdidos'

‘From’ es posiblemente uno de los fenómenos más tapados de la televisión reciente. Muchos que han oído hablar de ella se convierten en acérrimos, aunque una gran mayoría no le da muchas opciones porque su plataforma original es minoritaria. MGM+ la produce y en España ha llegado a través de Max. Sin embargo, tiene muy buena valoración en páginas como IMDb (7,6/10), Rotten Tomatoes (96 % crítica y un 89 % de público) y suficientes seguidores para asegurar una segunda temporada.

Renovar es algo de lo que no pueden presumir muchas series Netflix, pero es que si no se continúa hasta el final, el resultado no tendrá mucho valor. Se ha hablado de que la serie es una especie de ficción de Stephen King con la estructura de ‘Perdidos’, pero según avanza, parece que se está mirando más en la serie de J.J. Abrams, y no para bien. Si aquella se aficionó a las sorpresas sin tener respuestas convincentes, hasta ahogarse en una etapa final cuanto menos lamentable, esta parece tener más claro lo que pasa y coquetea con el relleno más de lo aconsejable.

Las criaturas siguen siendo terroríficas

La diferencia es que también sabe cómo ser espeluznante, con una primera temporada centrada en los residentes de un misterioso pueblo en ruinas en medio de la nada. La dinámica es seguir las vidas de los ciudadanos atrapados en el área y de cuando en cuando vivir su tensión cuando, por la noche, un grupo de criaturas feroces y con una sonrisa perpetua recorren las carreteras y tratan de entrar en las casas para destrozar a la gente. El peligro se incrementa en la temporada 2, con el estreno titulado "Extraños en una tierra extraña", que funciona como un avance de lo que vendrá.

Si bien los supervivientes de la ciudad todavía se están recuperando de las pérdidas de la temporada 1, muchos de los personajes principales del programa se enfrentan a nuevas complicaciones, a las que se añade la llegada de un gran autobús que transporta a varios posibles nuevos miembros de reparto y futuras víctimas de las criaturas. Los esfuerzos de Boyd (Harold Perrineau) por resolver los misterios que les rodean lo han dejado atrapado en un espacio misterioso, mientras que Sara (Avery Konrad) ha desaparecido.

Las cosas en la ciudad se han vuelto más peligrosas para la familia Matthews. Tabitha (Catalina Sandino Moreno) y Victor (Scott McCord) están atrapados bajo tierra en un nido de criaturas, tratando de salir sin alertarlos de su sueño. Mientras tanto, el marido de Tabitha, Jim (Eion Bailey), lucha por encontrarla tras el derrumbe de su casa y obliga a su hija Julie (Hannah Cheramy) a tomar decisiones difíciles. Hay muchas piezas moviéndose a la vez pero la sensación general es que se ha echado el freno de forma radical.

Síntomas de mejora pero sin revolución

Por una parte estar de vuelta en el extraño pueblo es reconfortante, pero por otra se empieza a hacer bola su opacidad. No sabemos más de sus misteriosos monstruos nocturnos, primos de los vampiros, pero bastante más aterradores. Tampoco hay mucho nuevo sobre los orígenes de la historia de la ciudad, y el problema no es que la serie sea celosa de sus misterios, sino que no hay nada trepidante en el entretanto. La dinámica del día a día, a pesar de la premisa terrorífica, carece de urgencia y los seres no aparecen lo suficiente, con lo que tenemos una cotidianeidad que se hace tan rutinaria para los habitantes del pueblo como los espectadores.

Lo que realmente es agobiante para los habitantes de ‘From’ no es precisamente la presencia de demonios, sino el aburrimiento. La monotonía es tan habitual para ellos como para nosotros y eso se traduce en una narrativa siempre al borde del letargo, sin prisas pero con la gotita de azúcar suficiente para sobrevivir. Pero en su segunda temporada hace ya falta algo más que un aperitivo perpetuo, tras su final de temporada hacía falta una revolución, pero a falta de ella, qué menos que una inyección de vitaminas. Los primeros episodios son demasiado continuistas con la Temporada 1.

No hay cambio de tono, quedan los grandes secretos por resolver y, aunque sigue enfocándose en los personajes, no acaba de hacerlos verdaderamente interesantes, son extrañamente antipáticos y nunca caen del todo bien. Esto no quita que si ‘From’ estuviera en Netflix fuera un gran éxito, porque juega bien su carta de no revelar lo que pasa y eso crea una adicción difícil de describir. La pena es que MgM no haya premiado apuestas mucho más satisfactorias de terror, como su espectacular ‘Chapelwaite’, de la que prometieron una segunda temporada de la que, como la película ‘Salem’s Lot’ no se sabe nada.

