Todo el mundo habla de 'From' como la nueva 'Perdidos'. Para Harold Perrineau, trabajar en la icónica serie fue toda una pesadilla

Cada poco tiempo se estrena en televisión o en alguna que otra plataforma una serie con la etiqueta de la nueva 'Perdidos'. Ahora mismo el título lo parece ostentar 'From', el drama de misterio cuya temporada 2 se está emitiendo semanalmente en HBO Max.

Una percepción de "heredera" del icónico drama de los dosmiles que viene, sobre todo por las similitudes en cuanto a que cuenta la historia de un grupo variopinto varados y sobreviviendo como pueden en un pueblo que es toda una caja opaca de misterios. Además, el contar con Harold Perrineau ayuda a reforzar esta percepción.

Y es que Perrineau, que en la nueva serie interpreta al alcalde "de facto" de este pueblo, formó parte del elenco original y regular de 'Perdidos' como Michael durante sus dos primeras temporadas. Hasta que fue despedido por, podríamos decir, diferencias creativas con Damon Lindelof, Carlton Cuse y compañía.

El actor llegó al elenco de 'Perdidos' como uno de los actores más experimentados del reparto: era uno de los protagonistas de 'Oz' y también le vimos en las secuelas de Matrix y en 'Romeo + Juliet'. Con mucha ilusión, pronto fue llegando un desencanto general.

"El negro" de 'Perdidos'

«Se hizo claro que yo era el tipo negro. Daniel [Dae Kim] era el tipo asiático. Y luego tienes a Jack, Kate y Sawyer», declara el actor en 'Burn it Down', el recién publicado libro de Maureen Ryan. Sin embargo, las quejas no era tanto por tiempo en pantalla (y, también, temas de caché) sino por el tratamiento de personajes y lo que en ABC consideraba un personaje con el que uno se podía identificar o no.

Perrineau asegura haber hablado con los productores y guionistas sobre ello, pero sus respuestas eran, cuanto menos, desalentadoras. El personaje de Michael es, de hecho, uno de los menos desarrollados de esas primeras temporadas. Era, efectivamente, "el negro" de la serie, con la sensación de estar por estar.

La gota que colmó el vaso fue en el guion del segundo episodio de la temporada 2. El final de la temporada 1 terminaba con los Otros llevándose secuestrado a Walt, el hijo de Michael interpretado por Malcolm David Kelley. En el guion original de 'A la deriva' (Adrift), tras ser sacado de los restos de la balsa por Sawyer (Josh Holloway), Michael pregunta por su hijo. Una sola vez:

«Michael pregunta a Sawyer sobre su pasado, sobre cómo se siente, pero nunca más menciona a Walt. No creo que pueda hacer eso. No puedo ser otra persona a la que no le importa la desaparición de niños negros, incluso en el contexto de la ficción. Esto solo alimenta la narrativa de que a nadie le importan los chicos negros, ni a los padres negros.»

Ni corto ni perezoso fue a hablar con sus jefes, aun sabiendo los riesgos. Ni Damon Lindelof ni Carlton Cuse estaban por la labor de discutir el tema y se mostraban reticentes a agregar alguna que otra línea extra para mostrar cierta preocupación de Michael para su hijo.

Finalmente se revisó el episodio, que originalmente iba a estar centrado en el pasado de Sawyer, incluyendo flashbacks sobre Michael. Unos flashbacks que Perrineau tuvo que rodar contrarreloj, en maratonianas jornadas de 14 y 18 horas a lo largo de dos días cuando normalmente lleva unos cuantos días más.

Una salida por la puerta de atrás

Semanas después, antes de empezar a trabajar en el final de dicha temporada, Carlton Cuse se acercó a Perrineau para decirle que su personaje no volvería en la temporada 3. Algo a lo que siguió una conversación desagradable:

«Estaba cabreado por ello. Estaba "Oh, acaban de despedirme, creo"; "Un momento, ¿qué está pasando?". [Cuse] dijo "Bien, sabes, nos lo dijiste, que si no teníamos nada bueno para ti, te querías ir" Yo solo pedía una profundidad equitativa. [Cuse responde] "Bien, dijiste que no tenías suficiente trabajo aquí así que te dejamos marchar".»

Si bien en ese final de la temporada 2 le veríamos coger un barco y marcharse con su hijo, no sería eso sí la última vez que le veríamos. En la temporada 4 le veríamos esporádicamente con su vida en Nueva York, traumatizado por lo que pasó en la isla, y con su hijo Walt viviendo con su abuela.

Todo un cliché de la comunidad afroamericana. Para Perrineau, otro fracaso de la serie fue precisamente el que su personaje no tuviera un momento de reconexión con su hijo una vez fuera de la isla:

«Mira, si te soy sincero, hay muchas preguntas sobre cómo responden a la gente negra en la serie. Sayid ve a Nadia de nuevo, Desmond y Penny vuelven a salir, pero un pequeño chico negro y su padre conectando... ¿eso no es interesante? En vez de eso, Walt acaba siendo otro niño sin padre. Encaja en un gran y extraño estereotipo y, como persona negra, eso no era interesante.»

