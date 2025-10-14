La temporada 2 de 'Dorohedoro' vuelve a sufrir un revés. El regreso de Caimán y Nikaido se retrasa aunque ya tiene una prometedora ventana de estreno

A principios de este año desde MAPPA nos pegaron una alegría confirmando definitivamente que la segunda temporada de la fantástica 'Dorohedoro' estaba en marcha y que además llegaría a lo largo de 2025. El problema es que el año se nos ha pasado prácticamente en un suspiro y no ha habido más noticias desde enero... y ahora se confirma que, efectivamente, 'Dorohedoro' se retrasa un poquito más.

Vale la pena esperarla

La segunda temporada de 'Dorohedoro' es uno de esos proyectos que se están cociendo a fuego muy, muy lento y se están haciendo de rogar. Pero es que MAPPA vuelve a estar hasta arriba de proyectos entre la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', la película de 'Chainsaw Man', el remake de 'Ranma 1/2' y el regreso de 'Hell's Paradise'... Así que 'Dorohedoro' ha terminado pagando el pato.

Ahora se ha confirmado que la segunda temporada del anime de 'Dorohedoro' se retrasa oficialmente hasta el año que viene. Aunque en su página web ya se ha confirmado una ventana de estreno definitiva: en primavera de 2026, con lo que podemos esperar que sea uno de esos primeros animes que arranquen a partir de abril.

También se ha confirmado que Yuichiro Hayashi regresa como director y Tomohiro Kishi continúa como diseñador de personajes principal, además de que se mantendrá prácticamente a todo el equipo creativo de la primera temporada. Para anunciar esta nueva fecha de estreno también se ha dejado ver un nuevo visual de la segunda temporada de 'Dorohedoro', con lo que quizás el tráiler esté al caer.

Por otro lado, el retraso en la fecha de estreno significa que en el estudio le están dando más mimo a los nuevos capítulos. Y mejor esperar y que mantengan la genial calidad de la primera temporada al ritmo que necesiten los animadores, que MAPPA no tiene el mejor historial del mundo en este frente.

La primera temporada del anime se pudo ver en su momento en Netflix, y a menos que haya sorpresas la segunda también debería poder seguirse en la misma plataforma. 'Dorohedoro' es una serie de acción y fantasía oscura que sigue a Caimán, un hombre con cabeza de lagarto que no tiene recuerdos de su vida anterior. Junto con su amiga Nikaido va en busca del hechicero responsable para cobrarse su venganza.

