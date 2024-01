"No quiero apoyar a una compañía que no se preocupa por sus trabajadores". Uno de los mejores animadores de 'One Piece' se niega a regresar a MAPPA tras su paso por 'Jujutsu Kaisen'

Hace unos años era casi impensable, pero cada vez hay más animadores occidentales trabajando de manera regular en los animes japoneses. El año pasado 'One Piece' incluso hizo historia al contar con el estadounidense Henry Thurlow para dirigir un capítulo de la serie, y ahora Vincent Chansard ya se ha convertido en un nombre habitual entre los animadores de la serie.

Una y no más

Chansard es un animador francés que ha trabajando en producciones occidentales 'Castlevania' o 'Primal', pero en los últimos también hemos podido ver su trabajo en animes como 'Boruto' y 'Do It Yourself!', aunque donde se luce de verdad es en las escenas de acción.

En el arco de Wano de 'One Piece' ha sido uno de los animadores recurrentes que nos ha dejado algunos planos bien icónicos, y también hemos podido ver su trabajo en la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen'.

Chansard ya participó en un episodio de la primera temporada del anime, y ahora ha regresado para los capítulos más recientes. Aunque según reporta Anime Hunch, su experiencia con MAPPA no ha sido demasiado buena y se ve que no tiene ganas de repetir.

"No quiero apoyar a una compañía que ideológicamente no se preocupa por las condiciones de sus trabajadores", dijo en una conversación en Twitch con Dorian Coulon, otro animador.

El estudio de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man' ha encadenado muchas polémicas por sus malas condiciones laborales, pero en los últimos meses muchos animadores y directores de anime del estudio han sacado los trapos sucios a la luz. Y en una industria ya tan precaria como la del anime, MAPPA se ha llevado el combo completo con horarios interminables, mala planificación de producción, demasiados proyectos, calendarios imposibles y bajos sueldos.

Así que con este plantel, Chansard ha revelado que la única razón por la que accedió a trabajar de nuevo en 'Jujutsu Kaisen' fue porque como un favor hacia Hakuyu Go, un animador veterano que dirigió el capítulo 17 de la segunda temporada. Y, según Chansard, Go tampoco está por la labor de volver a trabajar con el estudio en el futuro.

Por su lado, Chansard también confirmó que en 2024 estará trabajando a tiempo completo en Toei Animation en el anime de 'One Piece'. Así que todas las experiencias en el mundo del anime no deben de ser igual, pero MAPPA no está poniendo las cosas fáciles para que sus mejores animadores y directores quieran regresar para proyectos futuros.

