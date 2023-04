Aquella vez que 'Los Serrano', Fran Perea y Santa Justa Klan fueron un bombazo... en Finlandia

Es difícil entender ahora, en un momento en el que las franquicias y los fandoms vienen preparados y envasados para su consumo inmediato, la Serranomanía de inicios de los 2000. De la noche a la mañana, el 22 de abril de 2003 (hace exactamente veinte años) todo explotó para los protagonistas de 'Los Serrano'. Y no solo interpretativamente: en un ejercicio brillante de transmedia, Fran Perea lanzó su primer disco (el secretamente brillante 'La chica de la habitación de al lado') en octubre del mismo año, y en 2006 Santa Justa Klan llenó conciertos con 'A toda mecha'. Pero, ¿y si os decimos que el bombazo no sucedió solo en España?

A to, a toda mecha

Es cierto que 'Los Serrano' fue adaptada en países como Portugal ('Os Serranos', que solo duró una temporada), Italia ('I Cesaroni', que no solo duró más que la española, sino que tuvo una película spin-off que acabó con la serie... sin que todo fuera un sueño), Grecia ('Happy Together', que fue un exitazo pero no pasó de las dos temporadas) y muchos otros. Pero, sin adaptaciones que valgan, solo utilizando doblaje o subtítulos, la serie española también se emitió en muchísimos países, desde Rusia hasta Macedonia del Norte pasando por... Finlandia.

Yle es la cadena de televisión pública de Finlandia, que tiene tres canales estatales y empezó a emitir dos años después de TVE con el nombre de 'Suomen Television' (o sea, 'Televisión Finlandesa', en un alarde de originalidad). No es que la competencia sea feroz en aquel país, pero cuando Yle decidió emitir 'Los Serrano' no sabía que conseguiría una media por episodio de un millón y medio de espectadores (en un país de cinco millones), convirtiendo a Fran Perea en un sex symbol para toda una generación. No, no es broma: en 2008 fue escogido como hombre más sexy del año. Casi nada.

Tanto es la cosa, que su primer disco vendió allí 16000 copias y llegó a ir a Helsinki en uno gira de conciertos donde incluso trató hablar en finés (aunque, por lo que comentan en los comentarios de Youtube, sin mucho éxito). El público estaba tan entregado a 'Los Serrano' que incluso Santa Justa Klan vendió 7000 copias de su primer disco en aquel país. No llegó a ser el exitazo monumental que fue en España, eso sí: aunque nos cueste reconocerlo, el grupo vendió 140.000 ejemplares de 'SJK' e incluso llegó a tener una revista oficial que duró nueve números (y agenda propia de regalo en la revista Bravo).

Yksi plus yksi on seitsemän

Puede parecer una anécdota sin importancia, pero lo cierto es que la fama de Fran Perea y 'Los Serrano' en Finlandia (donde era conocida, por cierto, como 'Serranon Perhe') fue tal que, una vez apartado de la serie, en 2010, llegó a publicar su disco 'Viejos conocidos' allí... Y en 2020, cuando todos le teníamos un poco perdida la pista en España, protagonizó un thriller nórdico: 'Kosta' ('The Paradise').

De hecho, ha tenido tanto éxito allí que ya van por la temporada 2... Y Perea ni siquiera ha tenido que salir de España, porque sus escenas las graba en Fuengirola, donde varios miembros de la comunidad finlandesa de la zona han sido asesinados. Eso sí, aunque hable en español, también domina más o menos el inglés, porque la promoción la tiene que hacer en Helsinki donde, por lo visto, aún le paran por la calle.

Para hacernos una idea de la importancia de la serie en otros países vamos a recordar el momento en el que el futbolista Stevan Jovetic llegó a Sevilla en 2017 con un castellano más que decente. No, no había dado clases ni pasado sus veranos en Málaga: era fan de 'Los Serrano' cuando se emitía en Montenegro. No nos hacemos una idea de la magnitud de la serie en Europa: cuando Víctor Elías y Natalia Sánchez fueron a Belgrado a conocer a su club de fans, les esperaban decenas de fans gritando al mejor estilo Beatle.

Quizá hoy en Finlandia y Serbia los medios de comunicación estén recordando los veinte años de un piloto que surgió en un momento muy dulce de las series españolas, antes del streaming y de la pérdida de la inocencia audiovisual. Lo que está claro es que no dejaremos de sorprendernos al saber que en un pub de Helsinki puede sonar sin problemas aquello de "En un andén de la estación, bajo el sol abrasador"...

En Espinof | Las 34 mejores series españolas que puedes ver en Netflix, HBO Max, Amazon, Movistar Plus+ y otras plataformas de VOD