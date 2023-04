La reunión de 'Los Serrano' se queda en un videoclip de Fran Perea... mientras Telecinco decepciona escondiendo el especial por su aniversario

'Los Serrano' es muchas cosas. Es el símbolo de una España mucho más inocente, de un final que pasará a los anales de la infamia, del papel más icónico de Antonio Resines, de aquella época en la que un grupo adolescente aún podía sacar dos discos con un nombre tan ridículo como Santa Justa Klan y pese a todo ser un exitazo. Pero ahora han pasado 20 años desde su inicio (y 15 desde su final) y Telecinco no está por a labor de recordar tiempos mejores.

Tuno más tuno son siete

Cuando el reparto de 'Los Serrano' anunció en diferentes programas (por ejemplo, Antonio Resines fue a 'La Resistencia' a comentarlo) la reunión para festejar el aniversario, muchos pensamos que Telecinco dejaría un pequeño espacio en su habitual programación de realities y cotilleo a recordar los buenos viejos tiempos. Pero nada de eso: al final, la reunión por el aniversario ha tenido lugar... en un videoclip.

Fran Perea se ha juntado a Despistaos, el grupo que puso la música a 'Física o química' (y su imbatible "medicina alternativa, tu saliva en mi saliva"), para hacer una versión muy especial de 'Uno más uno son siete'. Y es que todos vuelven a aparecer, desde Belén Rueda hasta un ahora streamer Jorge Jurado, sacando sonrisas nostálgicas. Tristemente, esto es todo lo que veremos del reencuentro: abrazos, lagrimillas y tararear "En un andén de la estación bajo el sol abrasador" una vez más, como si estuviéramos en 2003.

Y entonces, ¿qué va a pasar con el reencuentro en sí? Pues Mediaset ha decidido condenar el homenaje a 'Los Serrano' al ostracismo más absoluto. "Este es el único reencuentro que vais a poder ver de la familia Serrano y ha sido posible gracias a Fran Perea y Víctor Elías", comentaba Natalia Sánchez en Instagram. La productora clave de Telecinco no compró el especial de reencuentro y en su lugar ha programado un homenaje en el que saldrá su creador, Daniel Écija, y nadie del reparto. ¿Cuándo vais a poder verlo? A las once de la mañana del sábado. Horario estrella, como véis.

En una Telecinco intentando encontrar su propia identidad parece que no hay lugar para la nostalgia y la gloria de una serie que promedió unos cinco millones de espectadores por los que ahora el canal mataría. No dar cabida a un reencuentro de 'Los Serrano' pero sí comprar y emitir en prime time el documental sobre la gestación subrogada y post-mortem de Ana Obregón nos dice mucho sobre el lugar al que se quiere arrastrar la cadena. Alejada ya de forma absoluta del contenido familiar, 'Los Serrano' no tiene cabida ni en el mero recuerdo de una Telecinco doblando la apuesta por un contenido en el que uno más uno son, siempre, contenido para rellenar horas en 'Sálvame'.

