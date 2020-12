"Nunca hicieron la llamada para preguntarme": el ninguneo a Carlos Montero en 'FoQ: el reencuentro' devuelve las peores praxis a la televisión

La pasada primavera salió a la luz el plan de Atresmedia de resucitar brevemente una de sus ficciones más queridas: 'Física o química'. Sería una miniserie de reunión y, a pesar de las primeras informaciones, Carlos Montero ('Élite', 'El desorden que dejas'), su creador, no estaría involucrado. Es más, según comentaría en sus redes ni le habrían consultado.

Un desdén que desde Atresmedia han mantenido hasta ahora, cuando pudimos constatar que el guionista no estaba acreditado como creador en el primer episodio de 'FoQ: el reencuentro'. Un gesto algo feo y que recuerda que los guionistas todavía tienen mucho por lo que luchar en la industria audiovisual española.

Mola que algo que creé hace once años (FOQ) colpase la web de A3 (así será de buena...) con los dos nuevos capítulos. Lo que ya mola menos es que me hayan obviado hasta en los títulos de crédito (sin mí nada existiría) Pero allá ellos. — carlos montero (@tremendoaveces) December 27, 2020

Según alegó en su momento Atresmedia, se debía a temas de contratos con Netflix. Sin embargo si bien eso podría haber impedido (y Montero no lo tiene del todo claro sobre todo cuando ni le llamaron) que participase en el guion, eso no hubiera sido excusa para no mentarle siquiera en los créditos del reencuentro, escrito por Carlos G. Miranda.

El caos de la creación televisiva

Seamos sinceros, en España lo de saber quién es el creador de una serie es a veces harto difícil. Más si la serie es en abierto. Incluso los medios que nos dedicamos a esto de hablar de televisión tenemos que rastrear ese dato. Por poner un ejemplo hay cierta productora muy prolífica que, por defecto, pone a los jefes de creadores, independientemente del nivel real de trabajo en el proceso.

Actualmente el sistema de acreditación es algo opaco, tal como constata el estudio del Sindicato ALMA sobre Creación de Ficción televisiva en España. Entre sus conclusiones destacan la autorregulación en la que cada productora acredita como le viene en gana, con un porcentaje notable de intrusismo y de figuras un tanto vagas en su descripción.

Queda, aún hoy, mucho trabajo que hacer. Según recuerda el sindicato de guionistas, Montero fue precisamente uno de los primeros creadores que logró tener ese crédito de "Creada por" en la ficción española. Concretamente por 'Física o química'. Algo que supuso un buen respaldo a la hora de empezar a poner cara y conocer a los guionistas de nuestras series favoritas.

Porque, no olvidemos, en la ficción televisiva el guionista es el rey. O debería serlo. Aquí pongo el ejemplo también de Javier Olivares, cocreador junto a su hermano Pablo de 'El ministerio del tiempo' y que, por decirlo de alguna manera, ha importado el rol estadounidense del showrunner a nuestra televisión. Más allá del trabajo de llevar el día a día de una serie, es un modo de dar visibilidad a quien se encarga de dar forma a las historias que nos apasionan.

Es verdad que se ha avanzado mucho en España y a la hora de hablar de proyectos y ficciones nuevas cada vez es más común destacar los creadores ("la nueva serie de Écija/Pina/creadores de tal"), porque realmente nos interesa más quién escribe que el que sea de Atresmedia, Netflix o Movistar+.

Pero todavía hay mucho que hacer. Ya no solo a nivel de contratos de guion, que pueden seguir siendo tan precarios como leoninos, sino también con los derechos de autor tanto sobre el control de obra como de royalties y residuals —Netflix, al parecer, es bastante restrictiva—. Pero ese es otro debate.