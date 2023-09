Nicolas Cage aparecerá en tus sueños con el primer tráiler de la nueva película de A24, 'Dream scenario'

Seguro que alguna vez has visto en Internet ese cartel de un hombre con la cara ancha, cejas gordas y poco pelo con el texto "¿Has visto a este hombre?". Desde enero de 2006 hasta hoy, más de 8000 personas afirman que ese hombre se aparece de manera regular en sus sueños, desde Moscú hasta Barcelona. Hay quien cree que es dios con otra cara, quien piensa que se trata de surfero entre sueños y quien opina que es pura casualidad. Pero, ¿y si le pasara a todo el mundo, pero la persona que viviera en nuestros sueños fuera... Nicolas Cage?

Un sueño hecho realidad

Ese es el argumento de 'Dream Scenario', la película de A24 estrenada en Venecia y dirigida por Kristoffer Borgli, autor también de la fabulosa 'Sick of myself'. En ella, un profesor de universidad normal y corriente de pronto empieza a aparecer en los sueños de la gente, y la viralidad que en un principio le parece divertida acaba convirtiéndose en una pesadilla. En Estados Unidos se estrenará el 10 de noviembre pero aquí aún tendremos que esperar.

Desde luego, la elección de papeles de Nicolas Cage en los últimos años está siendo fabulosa. Él mismo cuenta por qué aceptó protagonizar esta cinta en una entrevista con EW: "Creo que puedo ser el primer actor que se despertó una mañana y alguien había hecho un montaje de mí, con momentos de cabreo, y los puso juntos. Se hizo viral de la noche a la mañana en todo el mundo y estaba en plan '¿Qué me está pasando? Nada que hiciera podía pararlo. Me senté y empezó a convertirse en un meme. Y dije, tengo que poner esto en algún sitio, entonces leí 'Dream Scenario' y me dije que ahora podía convertir esta historia en un poco de oro".

Junto a Cage estarán Julianne Nicholson, Michael Cera y Tim Meadows, en una película con tintes de Charlie Kaufman que, con suerte, presentará al mundo el talento innato de Borgli. Desde luego, el tráiler tiene una pinta inmejorable, y en Venecia gustó bastante, especialmente su protagonista. Solo nos queda esperar para ver cuándo y cómo la vemos por aquí.

