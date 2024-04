'La primera profecía', 13 películas para ver si te ha gustado la precuela del clásico de terror y dónde encontrarlas en streaming

La directora Arkasha Stevenson ha lanzado una precuela de uno de los grandes clásicos del cine de terror, ‘La primera profecía’, traza un nuevo capítulo de la icónica franquicia, sin dejar de honrar lo que fue la original de 1976, pero además dejando muchas referencias y pequeños guiños a muchas otras películas de género que no tienen ninguna relación con Damien.

A partir de distintas entrevistas y comentarios de la directora y el guionista reunimos algunas de las principales influencias de la película, con algún título extra que hace un programa doble coherente con este estreno, sin contar con pequeños guiños a otras como ‘La matanza de Texas’, y ese ojo en primerísimo plano, las monjas en el suelo de ‘Madre Juana de los ángeles’ o los artilugios ginecológicos de ‘Inseparables’ de David Cronenberg.

La profecía (The Omen, 1976)

- Director: Richard Donner

- Reparto: Gregory Peck, Lee Remick, Harvey Stephens, David Warner

La historia de niño huérfano adoptado por una familia, esconde un origen satánico y está destinado a convertirse en el Anticristo, es el epílogo de esta precuela que no se corta en hacer todo tipo de referencias, desde algunas muertes, como la caída de un tubo sobre un sacerdote o el suicidio colgándose de una devota de satán, y también a otros detalles de la mitología que explicaba. No se entienden la una sin la otra.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

Pulse (Kairo, 2001)

- Director: Kiyoshi Kurosawa

- Reparto: Kumiko Aso, Haruhiko Kato, Koyuki

‘La primera profecía’ no tiene nada que ver con los fantasmas que invaden el mundo a través de Internet de este éxito del J-Horror, pero la desaturación de la imagen y el planteamiento de la oscuridad a nivel de puesta en escena se parecen, en especial en la aparición de la hermana Anjélica quemada en un rincón oscuro, que incluso se mueve lentamente, como los fantasmas “flotantes” de este clásico del terror oriental.

Crítica en Espinof | Disponible en alquiler Rakuten

La Semilla del diablo (Rosemary’s Baby, 1968)

- Director: Roman Polanski

- Reparto: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon

La historia de una mujer embarazada, que sospecha que una secta satánica quiere quedarse con su bebé, no solo es una influencia en ‘La primera profecía’, sino también en la película de Richard Donner. Es inevitable pensar en sus rituales de apareamiento del demonio en algunos momentos de la película, aunque en ocasiones se parece más a algunas variaciones de la misma que han ido apareciendo posteriormente, como ‘La secta’ (1991) de Michele Soavi, con la que guarda algunas relaciones también en detalles concretos como la tela en la cabeza.

Crítica en Espinof | Disponible en SkyShowtime

Repulsion (1965)

- Director: Roman Polanski

- Reparto: Catherine Deneuve, Ian Hendry, John Fraser

Y aunque el clásico del cine satánico anterior es clave, la directora Arkasha Stevenson ha destacado que la verdadera película de Polanski a la que se ha querido asemejar es este influyente descenso a la locura de una joven belga que vive en Londres, cuya repulsión hacia los hombres la lleva a experimentar alucinaciones y un colapso mental no muy distintos a los que vive Margaret, en lo que lee como una consecuencia del trauma como el del personaje de de Deneuve, además de buscar la misma línea de ruptura ininteligible de realidad y pesadilla.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

Suspiria (1977)

-Director: Dario Argento

-Reparto: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Udo Kier, Miguel Bosé.

Una joven americana que llega a Italia en un centro lleno de internas que esconde secretos relacionados con brujería, en este caso con satanismo. El punto de partida ya es un clásico que vemos una y otra vez en el cine, pero no solo es una especie de remake religioso, sino una película que entiende mejor lo que hacía a la de Argento terrorífica que el reboot de Guadagnino. Además tiene a una compañera de habitación rebelde, encuentra pasadizos tras paredes pintadas y la música de coros femeninos tiene momentos muy similares a los de Goblin, especialmente cuando la cámara sobrevuela Roma y se acerca a la ventana desde el exterior, como en la de Suzy.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

The Lords of Salem (2013)

- Director: Rob Zombie

- Reparto: Sheri Moon Zombie, Bruce Davison, Jeff Daniel Phillips

La historia de una DJ de radio en Massachusetts, que desencadena una maldición que revive a las brujas de los juicios de Salem, ha ido dejando huella en el cine de terror de la última década. Muchos de los hits de A24 como ‘La bruja’ o ‘Hereditary’ han bebido de ella y la visión surreal de Rob Zombie ha marcado hasta dónde su puede llegar en el cine estrenado en salas en su representación flexible de la realidad. El tramo final de ‘La última profecía’ sintoniza con dicho tono sacrílego e impío en el que puede pasar cualquier cosa, coinciden en su trama regurgitada de ‘La semilla del diablo’, y hasta tiene apariciones de obispos y sacerdotes maléficos.

Disponible en alquiler Rakuten

Klute (1971)

- Director: Alan J. Pakula

- Reparto: Jane Fonda, Donald Sutherland, Roy Scheider

La historia de una prostituta que colabora con un detective para resolver un caso misterioso tiene, a priori, poco que ver con el nacimiento del anticristo, pero una de las grandes influencias confesas de ‘La primera profecía’ es el cine de conspiraciones de los 70, cambiando el gobierno por la iglesia, pero, aunque tiene detalles de ‘El último testigo’, la mayor similitud es con esta, según la directora, “Creo que es una película alucinante, porque trata de una mujer a la que le ocurren cosas horribles. Pero conoces a esa mujer tan bien, que realmente te importa. El terror se lleva a un nivel completamente diferente, porque es personalizado”.

Disponible en Filmin

Vampyr (1932)

- Director: Carl Theodor Dreyer

- Reparto: Julian West, Maurice Schutz, Rena Mandel

De las historias de LeFanu que adapta, todos reconocerán la de una mujer atacada por una vampira de ‘Carmilla’, pero la película de Dreyer incluye varias historias. El momento que el guionista reconoce que “robó” fue el de la mujer que sonríe, similar al controvertido momento del parto, pero la directora ha ido más allá, revelando que “me inspiré mucho en Vampyr, si alguna vez tengo el suficiente descaro, creo que me gustaría intentar un remake, la revisitamos mucho para esta película, por esta idea de que no sabes si estás viviendo en la realidad o no. Tienes esa tarjeta de título que dice "este hombre es un soñador". Y me encantan las películas en las que no sabes si eres consciente de ser o no”.

Crítica en Espinof

Possession (1980)

- Director: Andrzej Zulawski

- Reparto: Isabelle Adjani, Sam Neill, Margit Carstensen

Una mujer perturbada tiene una aventura con un ser tentacular, provocando un terremoto en su matrimonio, en una trama de conflicto constante en la que el personaje de Anna se revela con una complejidad insólita en una película de terror, viviendo unos episodios de trance y éxtasis que se corresponden con una posesión tradicional que ‘La primera profecía’ recrea casi de forma literal cuando Margaret rompe aguas, una referencia nada gratuita, puesto que toda la película explora su paulatina descompensación psicológica hasta el colapso, con una interpretación salvaje de Nell Tiger Free que sintoniza con la enajenación de Adjani.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

El Corazón del ángel (Angel’s Heart, 1987)

- Director: Alan Parker

- Reparto: Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet

Pocas películas sobre Lucifer sintonizan tan bien con el sentimiento de culpa sucio, decadente e inescapable de la maldad autopercibida a través de una sensación relacionada con la encarnación bíblica de lo vil. En esta demasiado olvidada obra maestra, un detective privado es contratado para encontrar a un cantante desaparecido, pero la investigación lo lleva a un oscuro y peligroso mundo sobrenatural relacionado con vudú y las almas condenadas. Más allá de la memoria reprimida del incesto, no tienen tanto que ver estrictamente con la trama, pero Stevenson perfila mucho de su “misterio casi a la vista” y su forma de intercalar las revelaciones y pistas en montaje, captando mucho de su representación etérea de lo malsano.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

La Escalera de Jacob (Jacob’s Ladder, 1990)

- Director: Adrian Lyne

- Reparto: Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello

Una película gemela a la anterior y que, de igual manera, influye particularmente en el estado de semiconsciencia por el que viaja Margaret. Esta historia sobre un veterano de Vietnam que sufre alucinaciones y flashbacks, mientras intenta descifrar su realidad y enfrentar traumas de guerra, tiene una correlación religiosa particularmente relacionada con el descenso a los infiernos que ‘La primera profecía’ sintoniza con momentos paralelos, como el viaje subjetivo en camilla, que se parecía también al cortejo fúnebre de la citada ‘Vampyr’. El momento en el que la esposa de Tim Robbins se convierte en demonio también recuerda a los flashes de la violación diabólica que Margaret vive en la escena de la revuelta.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

El cuento de la doncella (The Handmaid’s Tale, 1990)

- Director: Volker Schlöndorff

- Reparto: Natasha Richardson, Faye Dunaway, Aidan Quinn

Todos conocen la sociedad distópica donde las mujeres son subyugadas y usadas para la reproducción forzosa de la serie de HBO, pero si el parecido temático con el utilitarismo eclesiástico del útero de ‘La primera profecía’ no es suficiente, Stevenson referencia sutilmente la primera adaptación al cine de la novela en el velo de seda que se utiliza para cubrir la cabeza de la concubina en la violación, ausente en la versión con Elisabeth Moss.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

La monja poseída (To the Devil, a Daughter, 1976)

- Director: Peter Sykes

- Reparto: Richard Widmark, Christopher Lee, Honor Blackman

Un escritor y un sacerdote excomulgado luchan para salvar a una joven de un culto satánico que planea ofrecerla como sacrificio y usarla como representante del Diablo en la Tierra. Poco referenciada en el nuevo contexto del nunxploitation satánico, este clásico oscuro de la Hammer adaptaba al gran Dennis Wheatley el año del estreno de 'La profecía' y, cómo ‘La primera profecía’ tiene novicias núbiles destinadas a ser el pasaje del demonio, rituales sacrílegos, representantes de la iglesia caídos e incómodos momentos ginecológicos con simientes grotescas.

En Espinof: