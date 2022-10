El anime de Junji Ito en Netflix revela su perturbadora secuencia de opening que promete psicodelia y mucho terror

En medio de los tijeretazos que parece que le está pegando Netflix a sus producciones de anime, la que seguro que nos tiene cruzando los dedos para que no se lleve ningún daño colateral es 'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre'.

El maestro de manga de terror japonés Junji Ito tendrá una antología de anime en la plataforma, y aunque estamos teniendo detallitos con cuentagotas ya se ha dejado ver el opening de la serie y es justo lo que esperábamos.

Historias para no dormir

Aunque habría sido perfecta para una maratón de terror en estos días, se ha confirmado que 'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre' llegará a Netflix el 19 de enero de 2023, ya dentro de la temporada de invierno de anime.

La antología de terror incluirá 20 historias diferentes de Junji Ito, entre las que ya se han confirmado 'Tomie', 'The Hanging Ballons', 'Unendurable Labyrinth', 'Bullied'', 'The Strange Hikizuri Siblings: The Seance', 'The Long Hair in the Attic' y 'Where the Sandman Lives'.

De hecho es la segunda vez que 'Tomie' es adaptada a anime, porque forma parte de la antología 'Junji Ito Collection' de 13 episodios que se estrenó en 2018 y puede verse en Crunchyroll.

Esta vez es Studio Deen el que se encarga de la animación, y por ahora el opening tiene una pinta bastante psicodélica y con un puntazo escalofriante que le va de lujo a la antología.