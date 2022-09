El anime de Junji Ito para Netflix por fin tiene fecha de estreno para ponernos la piel de gallina

Aunque por desgracia todavía nos va a tocar esperar hasta poder ver el anime de 'Uzumaki', tenemos por delante más contenido animado del maestro del horror Junji Ito, y directo a streaming.

Hace nada Netflix confirmó que ya prepara 'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre', y con la avalancha de anuncios de la Tudum Japan también se ha confirmado por fin cuándo aterrizará en la plataforma.

Netflix ya tiene varios estrenos previstos para la temporada de anime de invierno, y 'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre' va de cabeza a ella. La antología de anime estará basada en varias historias de Junji Ito y se podrá ver a partir del próximo 19 de enero.

Ya se habían confirmado a varios miembros del reparto pero se ha seguido ampliando la lista con Riho Sugiyama, Daisuke Kishio, Rie Suegara, Yumiri Hanamori, Yuji Mitsuya y Hiro Shimono.

Introducing new cast members and stills from 4 of the 20 stories in #JunjiItoManiac: Japanese Tales of the Macabre 🩸



• Riho Sugiyama

• Daisuke Kishio

• Rie Suegara

• Yumiri Hanamori

• Yuji Mitsuya

• Hiro Shimono

#TUDUM pic.twitter.com/DyrtR3iMHT