'Uzumaki': vuelve a retrasarse el anime basado en el manga de Junji Ito... pero por una buena razón

La adaptación de 'Uzumaki' de Junji Ito era uno de los animes más esperados de otoño... y hay que decir "era" porque parece que de nuevo la serie se va a retrasar hasta nuevo aviso. En 2019 se confirmó que Adult Swim y Production I.G. estaban trabajando juntas en la serie de anime, que ya ha sufrido varias complicaciones durante la producción, aunque en este caso ha sido por el bien del equipo creativo.

'Uzumaki' fue una de las producciones que se vieron afectadas por la pandemia y una serie de complicaciones terminaron retrasando el anime hasta 2022. Parecía que ya se venía la luz al final del túnel, pero esta misma semana se ha lanzado un comunicado oficial desde la cuenta de Twitter del anime en la que se anunciaba un nuevo retraso.

An important update for our Uzumaki Anime. pic.twitter.com/J3auulSvTI