'Lupin III' estrenará un nuevo anime en 2023: ya hay tráiler del crossover con un famoso trío de ladronas que podremos descubrir en Amazon Prime Video

Ya han pasado unos años desde que pudimos disfrutar en cines de la última película de 'Lupin III', que fue una maravilla difícil de superar. No sabemos si lo va a ha conseguir, pero lo bueno es que ya tenemos un nuevo anime con ladrón más famoso del anime a la vista, y podremos verla directamente en streaming.

Crossover de guante blanco

'Lupin III vs Cat's Eye' servirá de doblete para celebrar el cincuenta aniversario del anime de 'Lupin III' y también el cuarenta aniversario del manga 'Cat's Eye' de Tsukasa Hojo. Así que la mejor manera de hacerlo es con un crossover entre los dos ladrones de guante blanco.

'Cat's Eye' sigue a Hitomi Kisugi y a sus dos hermanas Rui y Ai, quienes regentan la cafetería 'Ojo de Gato'. Además de ser unas baristas excelentes, las hermanas llevan una doble vida como ladronas de arte especializadas s los trabajos de su padre, Michael Heinz. Siempre van un paso por delante de la policía en todos los casos, ya que el novio de Hitomi es Toshi Utsumi, un policía un poco patoso que no termina de unir todas las pistas sobre las esquivas ladronas.

Pues en este escenario se desarrollará el anime crossover con Lupin, que se ambientará en los años 80 como el manga de 'Cat's Eye'. La trama unirá a los dos grupos de ladrones, ya que las hermanas Ojo de Gato y Lupin van tras el mismo tesoro y terminarán envueltos en un caso misterioso.

Todavía no se ha revelado de cuántos episodios constará 'Lupin III vs Cat's Eye', pero sí que podremos verlo en 2023 a través de Amazon Prime Video. Kobun Shizuno y Hiroyuki Seshita ('Knights of Sidonia') codirigirán el anime para TMS Entertainment, con Shuji Kuzuhara a cargo del guión y Haruhisa Nakata y Jonko Yamanaka del diseño de personajes.