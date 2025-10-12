'Tron: Ares' se estrella en cines. La película de ciencia ficción con Jared Leto acaba de sufrir una gran decepción en taquilla

Las dudas sobre el funcionamiento comercial de 'Tron: Ares' estaban justificadas, ya que ninguna de las dos primeras entregas fue un gran bombazo comercial. No obstante, las expectativas hacia la película de ciencia ficción protagonizada por Jared Leto eran mucho mayores de lo que ha acabado consiguiendo durante su primer fin de semana en salas.

Por ponerlo en cifras, 'Tron: Ares' ha sumado una recaudación de 33,5 millones de dólares en Estados Unidos y otros 27 millones en el resto del mundo. Eso supone un discreto debut de 60,5 millones de dólares para una película con un presupuesto de 180 millones. No pinta bien la cosa para Disney.

Muy por debajo de lo esperado

Además, esos 60,5 millones se quedan bastante lejos de la cifra esperada, pues esta misma semana se decía que iba a andar entre los 80 y los 90 millones -algunas estimaciones incluso apuntaban a que llegaría hasta los 95-, repartidos a partes más o menos iguales entre lo ingresado en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Es cierto que esos 33,5 millones de dólares han permitido a 'Tron: Ares' hacerse con el número 1 de la taquilla en Estados Unidos, pero es una victoria bastante pobre. De hecho, ni siquiera ha conseguido mejorar los datos de 'Tron: Legacy', que arrancó con 44 millones en Estados Unidos y acabó cerrando su recorrido comercial mundial con 400 millones.

Por tanto, es lógico esperar que 'Tron: Ares' no vaya a llegar a una cifra que ya se habría considerado una decepción, por lo que ahora la clave está en saber si conseguirá salvar los muebles y mantenerse bien en semanas posteriores. De lo contrario acabará siendo un notable fracaso.

Lo que sí parece claro es que no tendremos 'Tron 4' o que volveremos a tener que esperar fácil más de una década para que Disney vuelve a apostar por esta mítica saga de ciencia ficción.

En Espinof | Las 5 mejores películas en Disney+ de 2025

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2025