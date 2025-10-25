Final explicado de la película de 'Chainsaw Man', cómo el Arco de Reze deja todo perfectamente encaminado para la temporada 2 del anime con una nueva etapa para Denji

No hemos tenido que esperar demasiado para que 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' se pueda ver en los cines de nuestro país, con poco más de un mes de diferencia con el estreno japonés. Tras tres años de espera por fin tenemos la continuación del anime de 'Chainsaw Man', que nos dejó con la miel en los labios y la promesa del enfrentamiento inevitable contra el Demonio Pistola.

Esta película continúa adaptando el manga de Tatsuki Fujimoto tras los eventos de la primera temporada y plantea un punto de inflexión para Denji cuando conoce a una joven llamada Reze. Y también nos deja todo perfectamente preparadito para la segunda temporada del anime.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze'!

Hay amores que matan

A pesar de que 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' arranca como una película romántica, pronto descubrimos que Reze en realidad es un demonio que maquina hacerse con el corazón de Denji. Y, como no podía ser de otra manera, la cosa se lía en un combate explosivo lleno de secuencias loquísimas entre motosierras, edificios destruidos y un tifón arrollador.

Aquí es cuando Denji toma una nueva dirección y decide atrapar a Reze con las cadenas de sus motosierras y lanzarse al mar, con la intención de hundirse juntos. Sin embargo, Reze despierta a la mañana siguiente sorprendida por seguir viva.

Reze confiesa aquí que toda su relación era una pantomima y que su misión era engatusarle, que nunca tuvo ningún tipo de sentimiento por él. Aún así, Denji le pide que se fuge con él y tratar de encontrar una vida diferente juntos, y promete esperarla en la cafetería donde ella trabajaba.

Mientras tanto, los Cazadores de Demonios de Seguridad Pública tratan de lidiar con la destrucción que ha dejado tras de sí el combate contra Reze y el Demonio Tifón. Kishibe revela a Aki que Reze en realidad fue fruto de un experimento de la Unión Soviética, y que terminó convirtiéndose en una híbrida fusionada con el Demonio Bomba que había sido usada como arma toda su vida.

Siguiendo su plan habitual, Reze se prepara para dejar atrás la ciudad y tratar de encontrar una nueva vida, pero cambia de opinión en el último momento y decide ir a buscar a Denji. Eso sí, justo antes de que llegue a la cafetería, Makima y el Demonio Ángel están esperándola cerca de la entrada y la eliminan definitivamente.

Muchos fans del manga llevan años teorizando sobre esta escena y sobre las intenciones de Reze. Si en realidad iba a matar a Denji para no dejar cabos sueltos y Makima solo le estaba protegiendo... O si Reze quería fugarse con él y Makima se estaba protegiendo su inversión (y atando más a Denji hacia ella). Aunque en realidad la película de 'Chainsaw Man' deja bastante claro, por las expresiones y la interpretación de Reze, que Denji ha tenido un gran impacto en su persona y parece que está lista para dejar atrás las misiones y marcharse con él.

Lo que viene ahora

Para terminar de cerrar, 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' nos deja una pequeña escena post-créditos en la que descubrimos que Denji lleva todo el día esperando en la cafetería, y que ya ha aguantado hasta la hora del cierre.

En su lugar, quien aparece es Power, que se ha repuesto y recuperado su aspecto habitual y decide que las flores que Denji había comprado para Reze son en realidad para ella (y que son un snack ideal).

Ahora bien, 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' también deja las cosas muy encaminadas para el futuro del anime. Porque no solo la atracción entre Reze y Denji era mutua, sino que su relación también ha hecho que Denji se plantee que la vida tiene más que ofrecer. Ya no le vale solo con comer y dormir, y ha empezado a rumiar que es posible alejarse de los cazadores de demonios.

La película de Reze también confirma que Denji (y Chainsaw Man) está en el punto de mira de varias facciones, incluyendo asesinos internacionales. En la segunda temporada del anime podemos esperar que entren en juego nuevos personajes, especialmente más enemigos que van tras Chainsaw Man, mientras poco a poco se va cerrando el cerco alrededor del Demonio Pistola.

