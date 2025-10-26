La película de 'Chainsaw Man' se merienda a Bruce Springsteen en taquilla y confirma al anime como un seguro de vida para Sony

Puede que alguien en Sony continúe tirándose de los pelos —y con razón— por haber dejado escapar 'Las guerreras K-Pop' tras vender los derechos de distribución a Netflix del que ha sido, sin duda, uno de los grandes hits del curso cinematográfico. Pero claro, no todo van a ser desgracias, y es de esperar que en la compañía estén de celebración tras comprobar una vez más la fuerza arrolladora y la capacidad para movilizar al fandom que tiene el anime.

La hegemonía del anime

Desde luego, la compra de Crunchyroll y Fumination y su férrea apuesta por la animación japonesa está saliendo de lo más rentable, porque 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' ha arrancado su periplo en las salas de cine estadounidenses con gran autoridad, debutando el viernes con 8,5 millones de dólares que se estima que crezcan hasta una horquilla ubicada entre los 15 y los 17 millones una vez termine el fin de semana.

El nuevo drama romántico de Josh Boone, que ya nos dejó el corazón calentito con su encantador 'Un verano en la playa', ha atraído a un 83 % de público femenino a las salas, proyectando una recaudación final estimada de 13 millones de dólares que no ha sido capaz de superar 'Black Phone 2', cuyos terrores oníricos terminarían el domingo con unos 12 millones en el bolsillo —la cosa está ajustada, así que podría haber baile de cifras de última hora—.

Por su parte, 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', el otro estreno potente de la semana, ha pinchado relativamente tras obtener un Cinemascore de B- y quedarse en cuarta posición con una estimación de entre los 9 y 10 millones de dólares una vez concluya el fin de semana. Después de todo, contar con Jeremy Allen White no parece sinónimo de éxito cuando hablamos del enésimo biopic musical.

Más allá de los datos con lo más visto en Estados Unidos, si algo hay que rescatar del baile de cifras es el siguiente hecho: el largometraje de 'Chainsaw Man' es el noveno anime que supera los 10 millones en su estreno en el país de las barras y estrellas, y se suma a otros éxitos de Sony como 'Guardianes de la Noche: Tren infinito' —que abrió con 21,2 millones en EE.UU. y superó los 500 millones en todo el mundo— o 'Jujutsu Kaisen 0' —con 18 millones en su debut en EE.UU. y casi 200 a nivel mundial—.

