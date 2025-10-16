La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' llegará directamente a cines, y el nuevo tráiler del anime promete un espectacular regreso al Arco de Shibuya

Este otoño va a ser una temporada estelar para MAPPA. Porque ya se ha estrenado en Japón la película de 'Chainsaw Man' para continuar la historia del Arco de Reze pero también se van a marcar un doblete con el esperadísimo regreso de 'Jujutsu Kaisen'.

Yuji Itadori y los hechiceros también pasarán por los cines, aunque lo harán con una película recopilatoria y un avance exclusivo de la tercera temporada de la serie de anime.

Vamos preparándonos

'Jujutsu Kaisen: Ejecución' será una película recopilatoria que unirá los devastadores eventos del Arco de Shibuya con el inicio de la tercera temporada y el Arco de Viaje a la Extinción. En Japón se estrena el 7 de noviembre, pero en España hemos tenido una suerte tremenda y no tendremos que esperar demasiado para ver 'Jujutsu Kaisen' en cines.

Desde Crunchyroll ya han confirmado que 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' se estrenará en nuestros cines el próximo 14 de noviembre. Según se nos va acercando la fecha, ya han dejado ver un nuevo tráiler subtitulado para ir avanzándonos lo que se viene encima.

De entrada podremos ver el Arco de Shibuya en pantalla grande, y promete ser una experiencia inigualable porque esta etapa del anime nos dejó unas escenas de acción tremendas con algunas de las secuencias más frenéticas de MAPPA. Y con este pequeño recopilatorio ya tenemos todo a punto y nos podemos meter de lleno en la nueva etapa de la historia.

El anime también ha reintroducido ya a Yuta Okkotsu, el protagonista de Jujutsu Kaisen 0', y hemos podido ver un adelanto de la tercera temporada del anime, que le enfrentará con Yuji Itadori. Vamos, que lo nuevo de 'Jujutsu Kaisen' va a venir cargadito de drama y combates.

Todavía no se ha confirmado cuánto tiempo estará en cines 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', aunque hay que prepararnos para que sea un estreno muy limitado de apenas unos días. Y después ya solo nos queda esperar a que se estrene de lleno la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', que arrancará en enero de 2026 con la temporada de anime de invierno para abrir el año nuevo.

