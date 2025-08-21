El director de 'One Piece Film Red' ya trabaja en su nueva película. Una aventura en París que ha reunido a pesos pesados del mundo del anime

Después de dejarnos la fantástica 'One Piece Film Red' en 2022, en realidad Gorō Taniguchi no se ha estado quieto. El año pasado estrenó 'Bloody Escape' y para 2026 podemos esperar 'L'étoile de Paris en fleur' ('Paris ni Saku Étoile'), un coming-of-age ambientado en el París de 1900.

Mejor tarde que nunca

'L'étoile de Paris en fleur' ha tardado lo suyo en ver la luz, porque la producción empezó allá por 2018 y Taniguchi continuó trabajando en ella durante la pandemia. Es la primera película del estudio Arvo Animation, el estudio detrás de 'Kowloon Generic Romance', y a pesar de que son primerizos han conseguido reunir a un pequeño equipo de pesos pesados de la industria del anime.

De entrada tenemos como director a Taniguchi, un director, guionista y storyboarder veterano que ha participado en numerosos proyectos de Sunrise como 'Code Gess' y 'Mobile Fighter G Gundam'. Al frente de la historia está Reiko Yoshida, guionista de la fantástica 'Violet Evergarden', y como diseñador de personajes a Katsuya Kondo, conocido por su trabajo en las películas de Studio Ghibli.

Además de la primera imagen promocional, se ha confirmado su estreno en Japón para el 13 de marzo de 2026. Por ahora no hay fecha de estreno internacional para 'L'étoile de Paris en fleur' aunque quizás podamos esperar que llegue a nuestros cines a lo largo del año que viene.

La historia de 'L'étoile de Paris en fleur' sigue a Fujiko y Chizuru, dos chicas japonesas que se conocen por casualidad en Yokohama. Fujiko sueña con convertirse en pintora mientras que Chizuru quiere entrar en el mundo del ballet, y sus destinos las llevan a reencontrarse en París.

En Espinof | Todas las películas de Studio Ghibli ordenadas de peor a mejor

En Espinof | El pueblo de 'Ponyo en el acantilado' existe de verdad: un precioso puerto en el que Hayao Miyazaki pasó meses ideando su película