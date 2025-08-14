Fue una de las directoras más influyentes de la historia, aunque fuese para mal. Su historia se relata en esta compleja película que puedes ver en streaming

Es imposible que el cine haya llegado hasta donde ha llegado sin algunas (muchas) personas deleznables a muchos niveles, desde autores a estudios. Es el problema de que se vuelvan influyentes, que todo el mundo que acaba tomando sus hallazgos artísticos como influencia los solidifican como una parte insustituible de la evolución del medio.

Aun así, hay espacio para cuestionar que sigamos enseñando los fundamentos a través de obras que son profunda e inequívocamente viles en lo moral y lo ético. Puntos de inflexión e influyentes, pero empleando el poder cinematográfico de la manera más terrible posible. Cuestionarlas o señalar sus problemas debería formar parte de la discusión siempre, y es algo por lo que aboga una película como ‘Riefenstahl’.

Una luz bastante oscura

Centrado en la potente pero complicada figura de Leni Riefenstahl, directora importante en la creación de la propaganda nazi durante el Tercer Reich, este documental de narración libre de Andres Veiel ofrece una mirada bastante profunda a su legado. Con material de archivo extenso para contraponer sus declaraciones, la película se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

A través de fotografías, entrevistas y escenas de sus películas vemos el progreso de Riefenstahl como cineasta emergente a la cineasta oficial de la Alemania nazi, contribuyendo a crear una imagen imperial del régimen a través del cine. Tras la caída de Hitler, la cineasta intentó distanciarse de los crímenes y defender su arte, con declaraciones que acababan revelando muchas contradicciones.

El trabajo de Veiel busca hurgar más en la herida que supone la directora en la historia del cine alemán de lo que ya hiciera en su momento Ray Müller con otro documental concienzudo como ‘Leni Riefenstahl: Una vida de luces y sombras’. Lo hace intentando mantener una narración elusiva y sugerente, menos centrada en lo biográfico y esquivando realzar demasiado la contribución de obras como ‘El triunfo de la libertad’ en obras como ‘Gladiator’.

‘Riefenstahl’: complicidad por beneficio

Se puede argumentar que la directora contaba con un talento equiparable al de congéneres, algo que se puede apreciar en películas como ‘La luz azul’. En qué quiso emplear su talento ya resulta menos defendible, aunque ella intentase marcar una distancia que la librase de mancha. Veiel rescata luego intervenciones públicas y conversaciones donde se muestra que lo que desconocía no era tan amplio como afirmaba, siendo una más de los cómplices con las crueldades nazis porque realmente le convenía.

El documental entra en los intentos sibilinos de ella y su pareja por intentar preservar una fachada cándida que no era tal, al mismo tiempo que entra en un pasado de abusos y dureza que forjaron su carácter. También entra en el periodo tardío donde intentaba pasar por admiración de belleza del cuerpo negro lo que era otra expresión deshumanizadora propia de su pasado.

‘Riefenstahl’ quiere salir indemne como película en su intento de no tener hilo conductor, pero sí mucha capacidad de colmillo para profundizar. Le sale lo justo, bordeando a veces las ganas de hacer “la pillada” que la acerca peligrosamente a lo anecdótico. Pero hay detalles interesantes en cómo examina una figura inequívocamente influyente, pero que no está ni mucho menos libre de un necesario escrutinio.

