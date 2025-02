La temporada 2 de 'The Last of Us' por fin tiene fecha de estreno en Max. El creador de la serie postapocalíptica promete que cada episodio será una comida

Después de un tiempo de dimes y diretes la cadena premium HBO ha puesto por fin fecha de estreno definitiva para la temporada 2 de 'The Last of Us'. El excelente drama postapocalíptico regresará el 13 de abril. O, lo que es lo mismo, en España podremos ver estos nuevos episodios a partir del lunes 14 en Max.

De esta manera y como es lógico, la adaptación del videojuego llegará en sustitución de la temporada 3 de 'The White Lotus', que terminaría con su octavo episodio la semana anterior. Recordemos que esta temporada de 'The Last of Us' consta de siete episodios, terminando el 25 de mayo del presente año.

Así, la temporada arrancará cinco años después de la primera temporada, con Joel y Ellie separándose por un conflicto entre ellos. Esto, además, vendrá en medio de la llegada de dos personajes que lo pondrán todo patas arriba: Dina, que ser convertirá en el interés romántico de Ellie; y Abby, quien está en pleno sendero de venganza.

Menú completo de carteles

Si bien 7 episodios pueden parecer pocos, el creador de la serie Craig Mazin explica en Entertainment Weekly que saldremos más que saciados:

«Cada episodio es como una comida. Puedes tener una cena ligera o puedes ir a un restaurante francés de 12 platos. Tenemos siete episodios. Hay platos densos de muchas calorías. Si consideras que acción y drama y envergadura son las cosas que crean una naturaleza épica, cada uno de estos episodios tiene un gran peso. No os aburriréis.»

El reparto de la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. En el nuevo reparto encontramos a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Además, Catherine O'Hara actúa como invitada.

