‘Dream Scenario’ recupera al mejor Nicolas Cage antes de convertirse en meme. La película de A24 y Ari Aster con la que el actor opta a los Globos de Oro por primera vez en 20 años

Nicolas Cage y Ari Aster unen fuerzas con A24 en ‘Dream Scenario’, la película producida por el director de ‘Midsommar’ en la que el actor de ‘Mandy’ es un académico que se hace célebre tras empezar a aparecer al azar en los sueños de varias personas. Su papel le ha valido una nominación a los Globos de Oro después de 20 años, cuando sorprendió al mundo en ‘Adaptation’ (2003), una pieza de algún modo relacionada con esta nueva propuesta atípica.

Tras una bajada a los infiernos de la serie B, la serie Z, el meme, la vuelta del meme y proyectos en los que se interpreta a sí mismo, el fenómeno Nicolas Cage opta a ser nominado para lo que sería su segundo Óscar. Dentro de esa fase infernal ha hecho grandes papeles en ‘Mandy’, ‘Color out of Space’ y otros acercamientos al cine de terror, en donde ha sido recibido al albor de una cálida hoguera, y puede que esa vía haya sido la que le ha proporcionado el camino de vuelta a un público más estricto.

Precisamente, es el director de grandes películas de terror el que le ha dado la oportunidad, y el sello del Ari Aster, concretamente el de su reciente ‘Beau tiene miedo’, está muy presente en su nueva producción, con especial incidencia en su planteamiento de personaje, desde la mediocridad, la masculinidad pocha y su misma etiqueta de “nightmare comedy” que Aster dio a ‘Beau’, ya que esta es una divertida dramedia onírica, con el actor como un hombre gris, que satiriza los anhelos de ego en la mediana edad. Curiosamente Cage competirá con Phoenix en un papel primo-hermano.

‘Dream Scenario’ parte de una premisa muy similar al creepypasta de 2008 "This-man", un engaño real que generó teorías, artículos, investigaciones, folletos, y hasta una broma recurrente en la temporada 11 de ‘Expediente X’, en donde podía verse al hombre en easter eggs en todos los episodios. Este fenómeno se originó en una web que explicaba las distintas experiencias con el hombre de los sueños, pasando por instantes románticos, sexuales, violentos, criminales, o mortales o simplemente verle mirando, sin hacer nada, situaciones que también se representan en la película.

Nicolas Cage regresa por la puerta grande

Por ello, la ‘Dream Scenario’ atesora sus mejores momentos en escenas de sueño que relatan las apariciones de Cage, en las que se navega entre el humor surrealista, algunas escenas creepy y la extrañeza propia de Jonze, Gondry y Kauffman. Aunque también está basado de alguna manera en la mitología de Freddy Krueger de ‘Pesadilla en Elm Street’ de Wes Craven y esto, que se reconoce en un momento meta de una sesión de fotos, hace que la película roce en algunos momentos con el terror no algunas apariciones.

Lo más interesante de este punto de partida es que la película deja paso a un comentario sobre la cultura de la cancelación. Que no es exactamente la tesis troncal de la película, pero sí que es una parodia muy divertida de lo que ocurre gracias a Internet, muchas veces con el éxito inmediato y la forma de aceptar y celebrar algo y la forma tan fácil y sencilla de tratar tirarlo por la borda y hacer que desaparezca.

De hecho, la estructura de la historia no deja ser el del episodio del "Yo no he sido" de Bart Simpson, pero en este "auge y caída" hay una sardónica exploración de los efectos de la popularidad y la ligereza de la percepción del amor y el odio colectivos en la era viral. Todo es muy rápido y lo que predomina en el subtexto no es las ganas de clavar un clavo que sobresale, sino facilidad de olvidarnos de los famosos de un minuto, lo instantáneos que son los momentos compartidos, y que estas idas y venidas al final no importan tanto y cuando se pasan todo acaba siendo una vuelta al principio, no una vuelta sin retorno.

Un aguda sátira de la cultura de la cancelación

Kristoffer Borgli, que se encarga de escribir y dirigir la película tras estrenar también este año la destacable ‘Sick of Myself’ reincide en la percepción de la popularidad, un tema planteado como algo fantástico que queda como una gran alegoría de un montón de situaciones familiares en la era digital, hasta una parte final que no tiene forma de cerrar el conflicto. Aunque se ha criticado como un anticlímax, la manera en la que al final todo se diluye de forma eventual, en la que todo acaba cuando menos se espera, habla de la futilidad de la popularidad en una espuma de intrascendencia que siempre tiene fecha de caducidad.

La parte más tragicómica es que la proyección del personaje es el origen del fenómeno, a lo que él aspira él es que la gente tenga una respuesta hacia él y hacia su trabajo y quizá ha dejado de valorar lo que tiene, exponiendo la idea de que muchas veces algunos matrimonios se estiran de más y el núcleo familiar americano tiene profundas raíces en la desafección y una vida de otros que queremos replicar y realmente quizá no es la adecuada para todo el mundo, planteamientos que tienen cierto carácter subversivo que quedan ensombrecidos por la chanza sobre la cancelación.

Puede que no muchos actores hayan compaginado en un mismo año aparecer en películas de tercera categoría como ‘The Old Way’, como grandes producciones (‘Renfield’, ‘The Flash’) y en proyectos indie de prestigio, pero desde luego que ‘Dream Scenario’ nos enseña que Nicolas Cage no ha perdido un ápice de pasión por la interpretación y por el cine, sabiendo encajar en el proyecto en el que está en cada momento, ya sea una baratija o una comedia extravagante supervisada por uno de los grandes talentos emergentes del Hollywood actual.

