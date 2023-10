Son dos de los animes más esperados del año, se han estrenado ya, y no hay forma de verlos en streaming

En general hay que decir que el tema de los simulcast de anime funciona de perlas y gracias a plataformas como Netflix y Crunchyroll tenemos acceso a un aluvión de estrenos cada temporada. Obviamente no nos llega todo lo que se estrena en Japón, pero cuando son series de anime muy esperadas y que vienen de la mando de un manga famoso es extraño que ninguna plataforma quiera distribuirlas a lo grande.

El simulcast de Schrödinger

Esta temporada de otoño de anime llegaban muchas series nuevas con una pinta tremenda, y dos en las que era imposible no fijarse eran 'Undead Unluck' y 'Four Knights of Apocalypse'.

La primera adapta el manga de Yoshifumi Tozuka del mismo nombre, que se publica en la revista Weekly Shonen Jump desde 2020 y ya es una de las series nuevas más populares. Además viene animada desde David Production, el estudio de ‘JoJo’s Bizarre Adventure’ y ‘Urusei Yatsura’.

La segunda es la secuela oficial de 'The Seven Deadly Sins' de Nakaba Suzuki, aunque centrado en un nuevo protagonista con sus propias aventuras. Pero ya el nombre de la serie es lo suficientemente grande como para que los fans del anime original estén con el ojo puesto. Y sin embargo, ninguna de las dos están disponibles para simulcast, y de nuevo parece se trata de un lío de licencias.

En el caso de 'Undead Unluck', Hulu lo ha fichado como una serie original de su plataforma y la está retrasmitiendo en Estados Unidos. Pero en el resto de territorios donde no existe este servicio estamos viéndolas venir. Es posible que en algún momento termine en Disney+ pero por ahora no hay ninguna confirmación oficial.

A 'Four Knights of Apocalypse' le pasa algo parecido. En este caso el anime se ha estrenado de manera exclusiva en Netflix (algo que se veía venir porque la plataforma ya emitió en su momento 'The Seven Deadly Sins'), pero únicamente en Japón. Así que en Occidente no está disponible en ningún otro servicio de streaming y tampoco se sabe si Netflix en algún momento la distribuirá fuera del país ni cuándo.

Así que por ahora parece que se va a repetir el caso de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', que arrancó con simulcast en Disney+ en 2022 pero solo en un puñado de países y tardó sus buenos meses en llegar a España. No hay nada seguro de que en cualquier caso 'Undead Unluck' y 'Four Knights of the Apocalypse' salgan del limbo y terminen llegándonos a streaming, así que toca echarle paciencia al tema.

