'Four Knights of the Apocalypse' desvela un nuevo tráiler con acción y musicote... aunque el simulcast para la secuela de 'The Seven Deadly Sins' sigue siendo un misterio

Esta semana ya empiezan a llegar los animes de otoño, y en la lista se ha colado 'Four Knights of the Apocalypse', la secuela oficial de 'The Seven Deadly Sins'. El manga de Nakaba Suzuki se viene publicando desde 2021 y ya tiene 13 volúmenes, así que con tanto material es el momento perfecto de lanzarse al campo del anime.

La trama se ambienta algunos años después de la serie original y cambia de protagonista para centrarse en Percival, quien a su pesar descubre que está destinado a formar parte de un grupo de caballeros que según una profecía algún día destruirán el mundo.

Toca huir de Camelot

Ya el primer tráiler nos daba un pequeño adelanto de la historia, pero el nuevo tráiler nos deja ver mucho más de 'Four Knights of the Apocalypse' (y por suerte parece que no tiene nada que ver con la animación de 'The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edimburgh'). Y con el nuevo tráiler también tenemos un adelanto de "Up To Me!", el tema de opening que interpreta Little Glee Monster.

'Four Knights of the Apocalypse' se estrena en Japón el próximo 8 de octubre y por ahora el tema de la distribución internacional sigue siendo un misterio. Netflix se ha venido encargando de la franquicia desde el primer anime y es muy posible que la secuela también termine en la plataforma, pero a poco más de una semana para el estreno sigue sin haber nada claro.

También es muy posible que termine en Disney+ como 'Tokyo Revengers' por el acuerdo que firmó la plataforma con la editorial Kodansha, o incluso que Crunchyroll todavía se esté guardando algunos de sus estrenos de otoño hasta el último momento. Pero por el momento va a tocar esperar y cruzar los dedos a ver si finalmente hay simulcast o no.

Maki Odaira dirige el anime de 'Four Knights of the Apocalypse' para Telecom Animation Film, con Shigeru Murakoshi como guionista y Youichi Takada como diseñador principal de personajes.

