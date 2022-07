'Stranger Things': ya sabemos cómo funciona el tiempo en el mundo del Revés

Este artículo contiene spoilers sobre 'Stranger Things 4'.

El espectacular capítulo final de 'Stranger Things 4' nos ha dejado a muchos con el corazón en un puño, alucinados con sus dos horas y media de entretenimiento de primerísima calidad, y con un buen puñado de dudas que, con suerte, se resolverán en una quinta temporada que se plantea como la última del que, sin duda, es uno de los shows estandarte Netflix.

Del derecho y del revés

Por suerte, para resolver una de ellas no será necesario esperar el probable par de años que tardará en llegar —como mínimo— 'Stranger Things 5', y esa es la referente al funcionamiento del tiempo en el mundo del Revés, cuya particularidad quedó reflejada en el séptimo episodio de la cuarta temporada.

En 'The Massacre at Hawkins Lab' —así se titula el capítulo—, nuestro grupo de aguerridos protagonistas exploran la Hawkins del mundo del Revés y deciden ir a la casa de los Wheeler para recoger un par de armas con las que enfrentarse a Vecna. Es entonces cuando Nancy se percata de que su habitación no se corresponde a la del 1986 en el que se ambienta la historia, sino que parece que quedó estancada en 1983.

Esto parece confirmar que el mundo del Revés existe en una dimensión temporal distinta a la del mundo real, algo sobre lo que el diseñador de producción Chris Trujillo ha arrojado algo de luz en un vídeo de la cuenta oficial de YouTube de 'Stranger Things'. En él, Trujillo arroja algo de luz del siguiente modo:

"El momento en el que el mundo del Revés fue, abro y cierro comillas, "creado" involuntariamente por Once, el atrezo y el mundo del Revés quedan congelados en ese instante. Así que cuando estamos en la habitación de Nancy en el mundo del Revés, descubrimos que está como en la primera temporada antes de que lo conociésemos".

No obstante, esto no despeja del todo la incógnita, ya que la pelea entre Once y Uno que se tradujo en la apertura del portal hacia el mundo del Revés se produjo realmente en 1979 y no en 1983. Esto deja abierta la puerta a todo tipo de especulaciones que, seguramente, serán infructuosas hasta que veamos el cierre definitivo que nos brindarán los Duffer Brothers en 'Stranger Things 5'.