"Si no quiere hacerlas, pararemos". Rian Johnson desvela por qué 'Puñales por la espalda' nunca sustituirá a su protagonista

Queda menos de un mes para el estreno de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', la tercera entrega de las aventuras detectivescas de Benoit Blanc (será el 26 de noviembre en cines y el 12 de diciembre en Netflix), y los que ya la han podido ver creen, en general, que es la mejor de todas. Habrá que creerles porque momento, la saga no ha tenido un solo tropiezo, y Rian Johnson es consciente de que, después de los palos que se llevó en Internet tras 'Los últimos jedi', esta es su oportunidad de oro para congraciarse de nuevo con el público. Eso sí, también de que su estrella, Daniel Craig, no puede nunca ser sustituido.

Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en puñales en tu espalda

En IndieWire han hablado con Johnson y le han preguntado si la presencia de Craig en la saga es similar a la de James Bond, cuya cara puede cambiar, o a la de Indiana Jones, que nadie se imagina con alguien distinto a Harrison Ford. Su respuesta no deja lugar a dudas: "Es Indy. Tiene que ser Daniel".

Personalmente, estas películas las hago con Daniel. Es una colaboración. Y en el momento en que uno de los dos sienta, aunque sea levemente, que no quiere hacerlas, pararemos de hacerlas.

Y eso que no fue fácil que se subiera al barco: "Cuando estábamos intentando hacer 'Puñales por la espalda', Daniel no estaba disponible. Estaba haciendo las películas de Bond. Era mi primera elección, pero fue un "no disponible" claro. Así que intentamos tener a otra gente. Recibimos un puñado de "noes" sobre Benoit Blanc". Eso sí, tristemente se niega a dar nombres de lo que podría ser esta saga en un universo alternativo.

Por suerte, Bond terminó y ahora Johnson ya está encarando la probable cuarta entrega de la saga: "Estamos juntos en este barco. Creo que la presión que ambos nos imponemos es intentar hacer lo correcto por el otro. Y esa es una muy buena relación de trabajo. Si Daniel está contento, yo estoy contento". Y si siguen con este nivel, los espectadores también estaremos contentos.

