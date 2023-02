Los mayores fracasos de Steven Spielberg: 5 películas con las que el Rey Midas de Hollywood se estrelló en taquilla

Steven Spielberg se ganó el apodo de Rey Midas de Hollywood por el enorme éxito de muchos de sus trabajos tras las cámaras como 'Tiburón', 'E.T., el extraterrestre' o 'Parque Jurásico'. Eso no quita para que a lo largo de su dilatada carrera haya sufrido más de un traspiés y hoy toca hacer una parada en todos ellos.

Para su selección he recurrido a un criterio bastante claro: todos aquellos títulos que no ingresaran durante su paso por cines al menos el doble de su presupuesto. Es la medida que suele usarse como referencia -aunque no sea del todo fiable, pues los gastos en marketing también hay que tenerlos en cuenta- y eso ha reducido la lista de los fracasos de Steven Spielberg a 5 películas, las cuales vamos a repasar a continuación:

'Amistad' (1997)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, Nigel Hawthorne, David Paymer, Pete Postlethwaite, Stellan Skarsgård

La primera gran decepción en taquilla de Spielberg no llegó hasta casi 30 años después de su primer largometraje. Este drama histórico basado en hechos reales alrededor del tema de la esclavitud sí tuvo una buena acogida por parte de la crítica y hasta fue aspirante a 4 Óscar, pero el público le dio la espalda. Y es que muy cara no fue, pues tuvo un coste de 39 millones de dólares, pero sus ingresos mundiales apenas llegaron hasta los 58 millones.

Crítica de 'Amistad'

'Los Fabelman' ('The Fabelmans', 2022)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch

Aclamada por la crítica y podría llevarse hasta 7 Óscar en los próximos premios de la Academia de Hollywood, pero esta estupenda película con toques autobiográficos no ha logrado conectar con el público. De poco ha servido un presupuesto ajustado de 40 millones de dólares cuando luego apenas acumula 28 millones en todo el mundo. Está claro que esa cifra crecerá aún más, pero harían falta varios milagros para que ingrese en cines más del doble de su coste.

Crítica de 'Los Fabelman'

'Mi amigo el gigante' ('The BFG', 2016)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader

Esta adaptación de la novela de Roald Dahl fue una auténtica superproducción por el enorme gasto por el enorme gasto en un despliegue visual que luego encima tampoco luce tan bien. Sí que tuvo una acogida crítica bastante más positiva que negativa, pero por mi parte considero que se trata de una de las peores películas de su director. Y el público tampoco lo respaldó aquí, pues costó 140 millones de dólares y su taquilla mundial no pasó de los 195 millones.

Crítica de 'Mi amigo el gigante'

'Múnich' (2005)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz, Hanns Zischler, Geoffrey Rush, Ayelet Zurer

No son pocos los que la sitúan como la mejor película de Spielberg de este siglo XXI, algo que ni mucho menos comparto (yo me quedaría con 'Atrápame si puedes'). El cineasta se acercó en ella en una retorcida historia real (la represalia israelí por la masacre de los Juegos Olímpicos de 1972) con una obra intensa que logró recaudar 131 millones de dólares. El problema es que costó 70, por lo que durante su paso por los cines perdió dinero.

Crítica de 'Múnich'

'West Side Story' (2021)

Dirección: Steven Spielberg. Reparto: Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Rita Moreno

Segunda adaptación del popular musical teatral de 1957 en la que Spielberg desplegó todo su talento con una puesta en escena prodigiosa. De paso, actualizó algunos elementos de la obra musical para dar forma a una película apasionante. Eso sí, hay muchos que no lo comparten, como un Sylvester Stallone que no dudó en dejar claro lo poco que le había gustado.

Crítica de 'West Side Story'

En Espinof: 11 películas de 2022 que fracasaron injustamente en cines y merece la pena recuperar en streaming