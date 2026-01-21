Las peores películas del año. 'Blancanieves' y el mayor desastre del cine de ciencia ficción de los últimos tiempos lideran la lista de nominaciones a los Razzie 2026

Un clásico de la temporada de premios son los Razzie, los galardones que valoran el peor cine del año. Es cierto que han tomado algunas decisiones incomprensibles a lo largo de los años, pero ahí siguen al pie del cañón. De hecho, ahora acaban de anunciarse los nominados a los Razzie 2026, y hay un empate en cabeza.

Tanto 'Blancanieves' como 'La guerra de los mundos', considerada desde su estreno como una de las peores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, han conseguido seis nominaciones cada una, lo cual deja con la duda sobre cuál de las dos acabará proclamándose como la gran "vencedora" de la edición número 46 de los Razzie.

Además, 'Estado eléctrico', la película más cara de la historia de Netflix -y también uno de sus mayores fracasos- también consigue varias menciones, al igual que 'Star Trek: Sección 31' o 'Hurry up Tomorrow'. A continuación os dejo la lista completa de nominados:

Peor película

Estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow

Blancanieves

Star Trek: Sección 31

La guerra de los mundos

Peor actor

Dave Bautista – Tierras perdidas

Ice Cube – La guerra de los mundos

Scott Eastwood – Alarum: Código letal

Jared Leto – Tron Ares

Abel «The Weeknd» Tesfaye – Hurry Up Tomorrow

Peor actriz

Ariana DeBose – Este amor sí que duele

Milla Jovovich – Tierras perdidas

Natalie Portman – La fuente de la eterna juventud

Rebel Wilson – Boda letal

Michelle Yeoh – Star Trek: Sección 31

Peor remake, secuela o reboot

Sé lo que hicisteis el último verano

Five Nights at Freddy’s 2

Pitufos

Blancanieve

La guerra de los mundos

Peor actriz de reparto

Anna Chlumsky – Boda letal

Ema Horvath – Strangers: Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone – Pistoleros

Kacey Rohl – Star Trek: Sección 31

Isis Valverde – Alarum: Código letal

Peor actor de reparto

Los siete enanitos artificiales – Blancanieves

Nicolas Cage – Pistoleros

Stephen Dorff – Boda letal

Greg Kinner – Off The Grid

Sylvester Stallone – Alarum: Código letal

Peor pareja en pantalla

Los siete enanitos artificiales – Blancanieves

James Corden y Rihanna – Pitufos

Ice Cube y su cámara de Zoom – La guerra de los mundos

Robert DeNiro y Robert DeNiro (como Frank y Vito) –Alto Knights

The Weeknd y su ego colosal – Hurry Up Tomorrow

Peor director

Rich Lee – La guerra de los mundos

Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Sección 31

Los Hermanos Russo – Estado eléctrico

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Blancanieves

Peor guion

Christopher Markus y Stephen McFeely – Estado eléctrico

Trey Edward Shults, Abel Tesfaye y Reza Fahim – Hurry Up Tomorrow

Erin Cressida Wilson y otros muchos – Blancanieves

Craig Sweeny – Star Trek: Sección 31

Kenny Golde y Marc Hyman – La guerra de los mundos

Los ganadores de los Razzie se anunciarán el próximo 14 de marzo de 2026, justo el mismo fin de semana en el que también se celebra la gala de los Óscar.

