Las peores películas del año. 'Blancanieves' y el mayor desastre del cine de ciencia ficción de los últimos tiempos lideran la lista de nominaciones a los Razzie 2026

Un clásico de la temporada de premios son los Razzie, los galardones que valoran el peor cine del año. Es cierto que han tomado algunas decisiones incomprensibles a lo largo de los años, pero ahí siguen al pie del cañón. De hecho, ahora acaban de anunciarse los nominados a los Razzie 2026, y hay un empate en cabeza.
Tanto 'Blancanieves' como 'La guerra de los mundos', considerada desde su estreno como una de las peores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, han conseguido seis nominaciones cada una, lo cual deja con la duda sobre cuál de las dos acabará proclamándose como la gran "vencedora" de la edición número 46 de los Razzie.
Además, 'Estado eléctrico', la película más cara de la historia de Netflix -y también uno de sus mayores fracasos- también consigue varias menciones, al igual que 'Star Trek: Sección 31' o 'Hurry up Tomorrow'. A continuación os dejo la lista completa de nominados:
Peor película
- Estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow
- Blancanieves
- Star Trek: Sección 31
- La guerra de los mundos
Peor actor
- Dave Bautista – Tierras perdidas
- Ice Cube – La guerra de los mundos
- Scott Eastwood – Alarum: Código letal
- Jared Leto – Tron Ares
- Abel «The Weeknd» Tesfaye – Hurry Up Tomorrow
Peor actriz
- Ariana DeBose – Este amor sí que duele
- Milla Jovovich – Tierras perdidas
- Natalie Portman – La fuente de la eterna juventud
- Rebel Wilson – Boda letal
- Michelle Yeoh – Star Trek: Sección 31
Peor remake, secuela o reboot
- Sé lo que hicisteis el último verano
- Five Nights at Freddy’s 2
- Pitufos
- Blancanieve
- La guerra de los mundos
Peor actriz de reparto
- Anna Chlumsky – Boda letal
- Ema Horvath – Strangers: Capítulo 2
- Scarlet Rose Stallone – Pistoleros
- Kacey Rohl – Star Trek: Sección 31
- Isis Valverde – Alarum: Código letal
Peor actor de reparto
- Los siete enanitos artificiales – Blancanieves
- Nicolas Cage – Pistoleros
- Stephen Dorff – Boda letal
- Greg Kinner – Off The Grid
- Sylvester Stallone – Alarum: Código letal
Peor pareja en pantalla
- Los siete enanitos artificiales – Blancanieves
- James Corden y Rihanna – Pitufos
- Ice Cube y su cámara de Zoom – La guerra de los mundos
- Robert DeNiro y Robert DeNiro (como Frank y Vito) –Alto Knights
- The Weeknd y su ego colosal – Hurry Up Tomorrow
Peor director
- Rich Lee – La guerra de los mundos
- Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Sección 31
- Los Hermanos Russo – Estado eléctrico
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb – Blancanieves
Peor guion
- Christopher Markus y Stephen McFeely – Estado eléctrico
- Trey Edward Shults, Abel Tesfaye y Reza Fahim – Hurry Up Tomorrow
- Erin Cressida Wilson y otros muchos – Blancanieves
- Craig Sweeny – Star Trek: Sección 31
- Kenny Golde y Marc Hyman – La guerra de los mundos
Los ganadores de los Razzie se anunciarán el próximo 14 de marzo de 2026, justo el mismo fin de semana en el que también se celebra la gala de los Óscar.
