"Se hablaba de ella como si sólo fuese un culo". Scarlett Johansson celebra la evolución de la Viuda Negra y su alejamiento de la hipersexualización

Once años. Ese es el tiempo que la gente de Marvel Studios ha tardado en darle a Natasha Romanoff una película en solitario. A lo largo de esta década, y desde su primera aparición en la irregular —por decir algo— 'Iron Man 2', el personaje ha evolucionado de muchas maneras; siendo una de ellas la perdida progresiva de una evidente sexualización que, presumiblemente, alcanzará sus mínimos en el MCU con la inminente 'Viuda Negra'.

Durante una entrevista con el medio Collider, Scarlett Johansson, quien lleva dando vida al personaje desde el año 2010, ha hablado sobre este cambio en Natasha; una transición que, de un modo u otro, ha ido de la mano de su crecimiento como persona y mujer desde entonces.

"Indudablemente, ha cambiado, y creo que parte de ese cambio ha tenido que ver —y es difícil, porque formo parte [del personaje]—, pero creo que parte de ese cambio también viene de mí. Voy a cumplir 35 años, soy madre y mi vida es diferente. Obviamente, han pasado 10 años, han pasado cosas y tengo una comprensión mucho más diferente y elaborada sobre mí misma. Como mujer, me encuentro en una etapa distinta de mi vida, ¿sabes? Me siento más flexible conmigo misma —a veces, probablemente, no lo suficiente—. Creo que soy más tolerante conmigo misma".

"Todo esto está relacionado con el alejamiento de la especie de hipersexualización del personaje. Si ves 'Iron Man 2', aunque fuese muy divertida y tuviese muchos momentos geniales, el personaje está muy sexualizado. Se habla sobre ella como si fuese un trozo de algo, una posesión, una cosa o algo similar... como un culo, de hecho. Tony incluso se refiere a ella como algo parecido a eso en un momento... ¿Qué era lo que decía?"