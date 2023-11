'The Marvels': qué ocurre en la escena poscréditos y qué significa para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel

Hemos llegado a un punto en esta vida en el que casi se espera con mayor ansia la escena poscréditos que acompaña a la última producción de Marvel Studios que a la película en sí, y el caso de la controvertida 'The Marvels', cuyo proceso de producción ha sido, cuando menos, peliagudo, no ha sido una excepción. Con la aventura del trío de superheroínas de La casa de las ideas recién llegada a los cines de todo el mundo, vamos a explicar qué ocurre en la poscréditos de marras.

Ojocuidao a partir de esta línea, que hay spoilers a mansalva de 'The Marvels'. Avisados quedáis.

Qué bestialidad

Poco a poco, desde que la Saga del Multiverso arrancó intentando llenar el hueco que nos dejó el fin de fiesta de 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame', el Universo Cinematográfico de Marvel ha estado plantando semillas sobre su vis cósmica. Sin ir más lejos, en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' se mencionó por primera vez el concepto de "incursión" durante una conversación con el Reed Richards de John Krasinski y, ahora, es la primera vez que vemos una en pantalla.

Después de los acontecimientos que narra 'The Marvels', en la escena poscréditos vemos cómo Monica Rambeau despierta en una estancia desconocida sólo para encontrarse con una versión de su madre María, interpretada por Lashana Lynch. ¿Qué tiene esto de especial? Pues que tal y como conocimos en 'Bruja Escarlata y Visión', el personaje de Lynch murió de cáncer después del chasquido de Thanos, y Mónica, que formó parte de los desaparecidos, no pudo despedirse de ella.

Obviamente, esta María no es la que conocíamos de antemano, sino una versión llamada Binary —una alter ego de la Capitana Marvel— que, por supuesto, no tiene ni idea de quién es Mónica. Pero ojo, que esto no es todo, porque en medio de la conmoción, hace acto de presencia un viejo conocido... o algo parecido, porque el Bestia de Kelsey Grammer, a quien vimos por última vez en 'X-Men: Días del futuro pasado', entra en escena con una nueva forma más parecida al de la serie animada de los 90, pero moldeada con un CGI que, bueno... corramos un tupido velo.

El miembro de la Patrulla X tiene una teoría al respecto de lo ocurrido, y es que, de algún modo, Mónica cruzó un desgarro espaciotemporal que la sitúa en una realidad paralela a la suya. Además, el bueno de Hank menciona a Charles, en clara referencia a un Charles Xavier que también es lider de los mutantes en el universo en el que ha aterrizado Rambeau —que, por cierto, está en la Mansión X, tal y como puede verse en el plano de situación de la escena, con el gran portón metálico con forma de X presidiéndolo.

Pero, ¿qué significa todo esto? Con esta escena, Kevin Feige y su equipo confirman la introducción definitiva de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel mientras calientan motores de cara a la próxima 'Deadpool 3'. Al mismo tiempo, los eventos de 'The Marvels' y la poscréditos sugieren que la fuente de inspiración para los próximos pasos del MCU no es otra que la serie 'Secret Wars' de Jonathan Hickman y Esad Ribic, pero tomando como universo alternativo el de Fox y no el Ultimate —a no ser que Kang tenga algo que decir al respecto—.

