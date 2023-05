'Guardianes de la Galaxia Vol. 3': qué ocurre en sus escenas poscréditos y qué significan para el futuro de los antihéroes galácticos de Marvel

Nueve años después de que Star-Lord, Drax, Rocket y compañía desembarcasen en el Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de James Gunn en la fantástica 'Guardianes de la Galaxia', el ex-alumno de la Troma ha cerrado la trilogía perfecta con un 'Vol. 3' más divertido, más espectacular y, sobre todo, más emotivo que nunca.

Ahora que ya nos hemos secado las lágrimas y hemos digerido su agridulce cierre con sabor a despedida, es el momento perfecto para, como de costumbre, repasar lo que ocurre en las escenas poscréditos de una 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' que abre nuevos horizontes para el supergrupo de antihéroes espaciales.

Ojo, que a partir de este momento hay spoilers.

Los nuevos guardianes

Después del clímax de la película y de la separación de la formación oficial del equipo, con Peter viajando a la Tierra para visitar a su abuelo, Mantis decidiendo viajar en solitario para encontrarse a sí misma, y Nebula y Drax quedándose en Sapiencial para cuidar de su nueva y perfectamente imperfecta sociedad, los Guardianes de la Galaxia se han sometido a un lavado de cara para continuar protegiendo el universo.

De este modo, la primera escena poscréditos nos sitúa en un entorno desértico en el que Adam Warlock, Cosmo, Kraglin, Groot, Rocket y Phyla, una de las niñas rescatadas de la nave del Alto Evolucionador, discuten sobre sus canciones favoritas. Todos van ataviados con el uniforme de los Guardianes y, en última instancia, el ahora autoreconocido como mapache y líder de la formación escoge 'Come and Get Your Love' de Redbone para que suene durante su nueva misión: proteger a un poblado del ataque de unas criaturas.

Esto deja claro que si en Marvel Studios se han quedado con ganas de más space operas, podrá recurrir nuevamente a este interesantísimo surtido de personajes, que incluyen incorporaciones tan jugosas como las de Cosmo, Warlock y, especialmente una Phyla cuyo nombre completo en los cómics es Phyla-Vell y que es hija de Mar-Vell, también conocido como el Capitán Marvel. Veremos cómo aprovechan al trío.

Star-Lord volverá

La segunda escena poscréditos tiene menos sustancia. En ella, tal y como comentábamos antes, se recoge el regreso de Peter a su planeta natal, en el que comparte un desayuno con su abuelo mientras rajan de los vecinos y leen un periódico en cuya portada hay una referencia directa al especial navideño con la forma de un artículo que habla sobre la abducción de Kevin Bacon.

Eso sí, tras un par de chistes sin mayor importancia, llega lo más interesante: una cartela que reza "El Legendario Star-Lord regresará". Algo que abre la puerta al retorno del personaje interpretado por Chris Pratt, que ya confesó que no le importaría volver a empuñar sus blasters; lo cual contrasta con las palabras de Dave Bautista o Zoe Saldaña, que subrayaron que esta 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' suponía un fin de ciclo para ellos.

