Patty Jenkins rechazó dirigir 'Thor: El mundo oscuro' al no creer que pudiese hacer una buena película con su guión

La breve carrera en la gran pantalla de Patty Jenkins se cuenta por éxitos. La cineasta californiana debutó por todo lo alto con la notable 'Monster' —que le sirvió a Charlize Theron para hacerse con un merecido Óscar a la mejor actriz— y, catorce años después, hizo historia al convertirse en la primera directora en dirigir una película de superhéroes para un gran estudio: 'Wonder Woman'.

Que de dos largometrajes hayan surgido dos grandes aciertos no es casualidad, sino el fruto de ser selectiva con sus proyectos; una faceta que queda demostrada cuando nos fijamos en que Jenkins rechazó embarcarse en la abominable 'Thor: El mundo oscuro' al creer que no podía salir nada bueno del libreto de la película. Eso es tener buen ojo.

En una entrevista reciente para Vanity Fair, la realizadora ha profundizado en el tema y explicado más detalladamente los motivos de su abandono por "diferencias creativas".

El hecho de que Jenkins remarque su género en la última frase no es casual. Dirigir 'Thor: El mundo oscuro' la hubiese convertido en la primera mujer en dirigir una película superheróica. Su trabajo en la secuela de Marvel podría marcar el futuro de las mujeres directoras en el subgénero, y era plenamente consciente de ello.

"Fue la única vez en mi carrera en la que me sentí en plan, 'Haz esto con cualquier otro director y no será para tanto, y, tal vez, lo comprendan y les guste más que a mí'. No puedes hacer películas en las que no crees. El único motivo para hacerlo sería probar a la gente que podría hacerlo. Pero no hubiese probado nada si no hubiese tenido éxito. No creo que hubiese tenido otra oportunidad, así que, estoy super agradecida".