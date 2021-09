Antes de repartir estopa como Shang-Chi, Simu Liu fue modelo de fotos de stock, y los fans lo están gozando

A pesar de llevar desde el año 2012 sumando créditos en cortometrajes y series de televisión como 'Orphan Black', 'Blood and Water' o 'The Expanse', la carrera de Simu Liu ha pegado el gran petardazo este 2021 gracias a 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'. Pero la vida de un actor es de lo más sacrificada, y antes de repartir estopa como el superhéore de Marvel, el bueno de Simu tuvo otras ocupaciones que han revolucionado Twitter.

Simu "Stock" Liu

Además de aparecer como extra en 'Pacific Rim' y de tener una trayectoria deportiva en disciplinas como el Taekwondo, la gimnasia y el Wing Chung, Liu tuvo un bolo como modelo de fotografías de stock que volvió a salir a la luz durante un Q&A con sus followers tuiteros, organizado por él mismo. Cuando un usuario le preguntó por las imágenes, el intérprete contestó sin cortapisas.

Got paid 120 bucks and signed away all my rights to them because I was in credit card debt. Now they are everywhere. — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) August 16, 2021

"Me pagaron 120 pavos y renuncié por escrito a todos los derechos sobre ellas porque tenía una deuda de mi tarjeta de crédito. Ahora están en todas partes".

Como no podía ser de otro modo, la tuitersfera no ha tardado en llenarse de imágenes de stock del bueno de Simu Liu, que también ha compartido alguna cachondeándose al respecto y tomándose todo con muy buen humor. Incluso ha aprovechado para lanzar alguna que otra pulla a los que pronosticaban un batacazo en taquilla de 'Shang-Chi' —que, por cierto, ha debutado con unos abrumadores 90 millones de dólares en EE.UU.—.

Me laughing at the people who thought we’d flop pic.twitter.com/7UoLqRXlCJ — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) September 6, 2021

"Yo riéndome de la gente que creía que nos la íbamos a pegar"

This stock photos of Simu Liu are so funny help #$&@* pic.twitter.com/08bDdOY5kS — carlos⩔ saw shang-chi! (@shangswilson) April 21, 2021

You’re cool,

but not Simu Liu stock photos kinda cool. pic.twitter.com/xBlTUIohr3 — 𝕯iana.  (@HailMother) September 6, 2021

Legitimately wondering if I am the greatest stock photo model of all time.



Totally unrelated note, please stop buying these photos. pic.twitter.com/vbcdHGyDyk — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) February 21, 2020

Call @Alanis Morissette because I just died from irony. I did a stock photo shoot in 2014 and it ended up here. I used to be an accountant. pic.twitter.com/2spNQuG4MH — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) February 22, 2017

Si os han cautivado las expresivas fotografías de stock de Simu Liu, seguramente podáis haceros con ellas por un módico precio para utilizarlas en vuestros proyectos. Si no, podéis verle pelear y salvar al mundo en la divertidísima 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', que lleva exhibiéndose en nuestras salas de cine desde el pasado viernes 3.