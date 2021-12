'Spider-Man: No Way Home': qué ocurre en las escenas poscréditos y por qué son tan importantes para el futuro del Universo Marvel

¿Qué sería de una película de Marvel sin una —o, mejor, dos— escena poscréditos? Bueno, probablemente seguiría siendo una película de Marvel, pero no alimentaría el FOMO que nos mantiene enganchados al MCU largometraje tras largometraje con tantísima efectividad. Dicho esto, ahora que ha pasado un tiempo prudencial desde el estreno de la revienta-taquillas 'Spider-Man: No Way Home', ha llegado el momento de repasar qué nos han ofrecido los extras finales de la última aventura del trepamuros.

En esta ocasión, para sorpresa de muchos, se ha variado la fórmula con una escena a la antigua usanza y un adelanto que, a fecha de hoy, ya está disponible para todo el mundo a través de internet. Vamos a entrar en materia no sin antes avisar de que, como es obvio, a partir de este momento va a haber algún que otro spoiler de la tercera cinta del superhéroe arácnido protagonizada por Tom Holland.

Venom se va de marcha

La primera escena poscréditos de 'No Way Home' enlaza directamente con la que clausuró 'Venom: Habrá matanza', con el bueno del Eddie Brock interpretado por Tom Hardy transportado a la realidad en la que habita el Spidey de Tom Holland. Durante el gag, Brock charla animadamente con el camarero del chiringuito en el que está tomando algo, haciendo referencias a varios de los miembros de los Vengadores e, incluso, al mismísimo Thanos; pero justo cuando Venom decide que es un momento perfecto para ir a darse un baño en pelota, el simbionte y su huésped desaparecen.

Ese instante coincide con el momento en el que el Dr. Strange arregla el desaguisado provocado por Peter Parker en el primer acto de la cinta, y devuelve al Venom de Tom Hardy a su propio universo, pero como se puede ver en el último plano de la escena, un fragmento de simbionte ha quedado sobre la barra del bar, sugiriendo que volveremos a ver al antihéroe marvelita en el MCU pero, probablemente, bajo otra forma y apariencia. Un modo muy agudo de abordar el problema multiversal.

El regreso del Dr. Extraño

La segunda escena poscréditos no tiene demasiado misterio, ya que es, simple y llanamente, el tráiler de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura' que se liberó hace un par de días y que podéis ver sobre estas líneas. Un aperitivo muy jugoso que, ahora sí, parece poner toda la carne en el asador para la Fase 4, y que reunirá al personaje de Benedict Cumberbatch con la nueva Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen tras su transformación en 'Bruja escarlata y Visión' bajo la dirección del mismísimo Sam Raimi.