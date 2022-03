Oscar Isaac desvela 4 películas que fueron referentes para 'Caballero Luna' y con qué superhéroes de Marvel le gustaría un crossover: "Sería algo nuevo"

Todavía quedan unos días para que 'Caballero Luna' se estrene en Disney+ el próximo 30 de marzo -aunque primeras opiniones ya tenemos y son entusiastas-. Sin embargo, la campaña promocional hace tiempo que intensificó su ritmo, lo cual hizo que Oscar Isaac visitara Madrid la semana pasada.

En Espinof tuvimos la ocasión de participar en una mesa redonda con el actor, en la cual se repasaron diferentes aspectos de 'Caballero Luna', desde sus referentes ajenos al universo de Marvel hasta qué es lo que necesita una superproducción para que a Isaac le interese participar en ella o con qué otros superhéroes de este universo le interesaría coincidir en futuros proyectos.

Qué necesita una superproducción para atraerle

Y es que Isaac ha participado en varias superproducciones -hace bien poco pudimos verle también en 'Dune'- pero él mismo dejó claro que "mi sensibilidad no es mainstream" y que el factor clave para que le atraigan ese tipo de proyectos es "que haya espacio para crear un personaje que me llame la atención". En el caso de 'Caballero Luna' destacó lo siguiente sobre sus diferencias respecto a otras producciones similares:

Era muy importante que los que estén viendo la serie sientan que está dentro del personaje, que está confundido y no sabe qué es real y qué sueño. Eso es diferente. También los elementos de thriller psicológico y terror, hasta el tipo de humor es diferente. No es autoconsciente o autorreferencial, es un poco en la línea de Peter Sellers, un personaje que no sabe que es cómico.

Sobre el hecho de interpretar a dos personajes diferentes afirmó que fue "igual de divertido que complicado" y que "nunca estaba aburrido, nunca sabía cómo o qué iba hacer, cada día me encontraba con un nuevo reto". Por mi parte, sentí curiosidad por el hecho de que aquí interpreta al héroe pero en 'X-Men: Apocalipsis' fue el villano de la función, así que quise saber en qué tipo de papel disfruta más. Esto fue lo que contestó:

He disfrutado mucho más con 'Caballero Luna' que con 'X-Men: Apocalipsis'. El trabajo es igual sea o no villano. Lo primero es no juzgar. Encontrar e investigar ese punto de vista y sentir una manera, aunque sea horrible lo que está pensando, de encontrar empatía con ese punto de vista.

Referentes y situación dentro del Universo Marvel

Además, en 'Caballero Luna' se sigue la senda de Marvel en su Fase 4 de explorar temas de salud mental. Isaac destacó el trabajo del equipo de guionistas liderado por Jeremy Slater y al respecto los paralelismos que vio en la serie con la película 'La escalera de Jacob', una de sus favoritas sobre este tema. Además, el actor comentó lo siguiente sobre los referentes de la serie ajenas al Universo Marvel:

Como dije, 'La escalera de Jacob' para mí era una de las películas que sentí, tanto en lo psicológico como en lo referente al punto de vista. 'Memento', 'El club de la lucha', 'Indiana Jones' por la parte de aventura.

Al actor también le gustó "lo liberador" que era adaptar un personaje no tan conocido por el público, ya que eso les permitía "enfocarnos en lo que nos interesaba a nosotros". De hecho, también hay margen dentro del MCU, ya que "no hay conexiones obvias con el universo aunque sí forma parte del mismo. La historia no trata de eso", aunque insistió mucho en que se asemejaba a 'Iron Man', su película favorita de Marvel, en lo referente a sentirse también como un estudio de personaje.

Pese a ello, se mostró bien conocedor ahora mismo del universo de 'Caballero Luna', destacando que le gustaron mucho los cómics del personaje escritor por Warren Ellis, y también que en caso de coincidir con otros personajes de Marvel, le gustaría lo siguiente:

Con Hijos de la Medianoche, que son Caballero Luna, Punisher, Ghost Rider y Daredevil. Eso sería interesante para mí, porque sería algo nuevo.

El Poe Dameron de 'Star Wars' también aclaró que oficialmente no hay planes de que Caballero Luna aparezca en otras producciones de Marvel y que eso dependerá de que el público reaccione positivamente a la serie de Disney+, donde para él la clave para no aburrirse era "la mezcla" de escenas de acción con situaciones más introspectivas, incluyendo esos momentos en los que tiene que interactuar consigo mismo.

Por último, me interesé sobre cómo fue trabajar con Gaspard Ulliel, el actor francés fallecido recientemente en un trágico accidente de ski. Esto fue lo que señaló al respecto:

Menuda tragedia, fue horrible lo que pasó. Filmamos tres días juntos y era un tío muy amable, muy generoso. Hablamos de su hijo, de su familia...