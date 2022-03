"La mejor serie de Marvel". Las primeras opiniones de 'Caballero Luna' son muy positivas y Disney+ lanza un nuevo tráiler del debut Oscar Isaac en el MCU

El próximo 30 de marzo será cuando Disney+ estrene la primera temporada de 'Caballero Luna', la esperada serie de televisión con la que Oscar Isaac realizará su debut dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, las primeras opiniones ya han aparecido online y son muy positivas.

Primeras valoraciones de 'Caballero Luna'

Son varios los que destacan que 'Caballero Luna' es la mejor serie de Marvel hasta la fecha, siendo también bastante aclamado el trabajo de Isaac dando vida a Marc Spector. Eso sí, todos sabéis a estas alturas que lo habitual en estos casos es que haya un claro dominio de los halagos, pero al menos sí parece que la promesa de Grant Curtis, productor de la serie, se que iba a ser algo nuevo y diferente podrían ser algo más que mera palabrería.

A continuación os dejo un repaso a las primeras opiniones de 'Caballero Luna', incluyendo a continuación una traducción aproximada de lo que dicen sus autores. Ya os adelanto que para las críticas habrá que esperar hasta el 29 de marzo, ya que es entonces cuando finaliza el embargo. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

Full thoughts to come in my #MoonKnight review (when? very soon 👀) but I will say this: It's unlike anything you've seen from Marvel before. I'd go as far as to say - and I don't say this lightly - it's the best MCU TV show ever — Tom Power (@thomp1987) March 14, 2022

La opinión completa vendrá en mi reseña de Moon Knight (¿cuándo? muy pronto) pero diré esto: No se parece a nada que se haya visto antes en Marvel. Me atrevería a decir, y no lo digo a la ligera, que es la mejor serie de televisión del MCU.

I’ve watched the first 4 episodes of #MoonKnight, it’s unlike anything we’ve seen before from the MCU. It’s a psychological thriller with a touch of Indiana Jones, it kept me on the edge of my seat the whole time. And Oscar Isaac delivers a mesmerizing performance. pic.twitter.com/OWYaWeye41 — Thomas Storaï (@ThomasStorai) March 14, 2022

He visto los 4 primeros episodios de 'Caballero Luna', no se parece a nada que hayamos visto antes del MCU. Es un thriller psicológico con un toque de Indiana Jones, me mantuvo al borde de mi asiento todo el tiempo. Y Oscar Isaac ofrece una actuación fascinante.

#MoonKnight is fantastic & Oscar Isaac is exceptional as the tormented Marc Spector. This is the #Marvel show everyone is going to be talking about. Completely bonkers that leads with a haunting adventure. #MarvelStudios has knocked it out of the park with it's best show yet. — University Film Review (@UniversityFilms) March 14, 2022

'Caballero Luna' es fantástica y Oscar Isaac está excepcional como el atormentado Marc Spector. Esta es la serie de Marvel de la que todo el mundo va a hablar. Una aventura inquietante y completamente descabellada. Marvel Studios ha dado un golpe de efecto con su mejor serie hasta la fecha.

I've watched the first 4 episodes of #Marvel #MoonKnight & it's unlike anything we've seen in the #MCU - Oscar Issac is Fantastic! I can't wait to watch the rest of the series. This isn't your typical superhero origin. It's Excellent! It arrives on #Disneyplus on March 30th pic.twitter.com/BPUUmr4cPd — What’s On Disney Plus (@disneyplusnews) March 14, 2022

He visto los primeros 4 episodios de 'Caballero Luna' y es diferente a todo lo que hemos visto en el #MCU - ¡Oscar Issac es fantástico! No puedo esperar a ver el resto de la serie. Este no es el típico origen de un superhéroe. Es excelente. Llega a Disney+ el 30 de marzo.

#MoonKnight is a brilliantly bonkers dark globe-trotting adventure; this is Marvel's trippy National Treasure. Oscar Isaac is the best addition to the MCU since RDJ, entwining torment and humour into a morally ambiguous cypher - Marc Spector is a whole new calibre of hero. pic.twitter.com/nlL9QgtbyA — Sab Astley (@sab_astley) March 14, 2022

'Caballero Luna' es una aventura oscura y brillantemente alocada que recorre el mundo; es 'La búsqueda' psicodélica de Marvel. Oscar Isaac es la mejor adición al MCU desde Robert Downey Jr., entrelazando el tormento y el humor en un código moralmente ambiguo; Marc Spector es un héroe de nuevo calibre.

I’ve watched the first 4 #MoonKnight eps and I’m as divided by this show as Marc himself. When it works, it’s a wildly original MCU entry with flashes of greatness, but some of the sillier aspects detract from the horror. Diehard comic fans might not enjoy it as much as newcomers pic.twitter.com/ZWitn1rpn2 — David Opie (@DavidOpie) March 14, 2022

He visto los 4 primeros episodios de 'Caballero Luna' y estoy tan dividido por esta serie como el propio Marc. Cuando funciona, es una entrada muy original en el MCU con destellos de grandeza, pero algunos de los aspectos más tontos le restan fuerza al terror. Los fans acérrimos de los cómics podrían no disfrutarla tanto como los recién llegados.

Aprovecho que Disney+ ha lanzado también hoy un nuevo tráiler de 'Caballero Luna' para incluirlo a continuación: