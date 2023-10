El final de 'Loki' (2x04), explicado. El productor de la serie de Marvel justifica el catastrófico giro con el que acaba el episodio

Vaya final se han marcado en el episodio 4 de la temporada 2 de 'Loki'. La serie de Marvel en Disney+ se despedía esta semana quitándonos de golpe ciertas esperanzas de salvación para la realidad y al AVT con unos últimos instantes absolutamente cataclísmicos. Por supuesto, a partir de aquí, spoilers.

Y es que en la última escena vemos cómo la última esperanza de arreglar el telar y devolver a la normalidad el tejido del tiempo se convertía en espagueti ante nuestros ojos. Victor Timely (Jonathan Majors) se desintegraba, el telar explotaba y un fuerte fulgor blanco lo envolvía todo antes de producirse un fundido a negro de transición para los créditos finales.

Apocalipsis AVT

Un cliffhanger apocalíptico que muchos interpretamos como un desmoronamiento de la realidad en toda regla que deben intentar resolver unos personajes de los que ignoramos su devenir. Un giro de eliminar este mundo de la serie a estas alturas de la misma que ha justificado Kevin Wright, el productor ejecutivo principal de 'Loki':

«Este es un juego al que jugábamos siempre en la temporada 1. Si tienes un elemento de historia realmente molón que quieres contar pero ocurre en el tercer acto o dos episodios después, ¿qué pasa cuando cortas todo lo del medio y lo adelantas? Esto es algo que nunca iba a pasar al final de la serie, pero se nota que naturalmente podría... ¿qué pasa si lo pones antes? Bien, primero que va a ser chocante, lo que siempre es divertido y bueno para una serie de televisión. Pero segundo, te da toda esta parte posterior en la que puedes realmente empujar a los personajes y tener más tiempo para explorar.

Todo ha ido mal, y ahora tenemos dos episodios para empujar a estos personajes hacia sus límites absolutos de quiénes son y cómo van a vencer esto. Nos permite ir a lugares realmente bonitos y profundos. Nos da yesca a la historia y sabíamos que sería divertido y chocante.»

Si bien no suelta prenda de qué nos espera entonces en el episodio 5, sí que sugiere que hay formas de intentar deshacer el desaguisado. Además, avisa que no podemos dejar de tener que el objetivo de Loki y compañía es evitar la guerra multiversal que se avecina y que aun resolviendo el entuerto, todavía tienen que resolver muchas cosas, tal como explica en The Wrap:

«Sugeriría que quizás la realidad está en un peligro aún mayor. Porque incluso sin Victor Timely, la advertencia sigue vigente: la guerra se acerca. La AVT era, en opinión de Loki, lo único que quizás pudiera interponerse entre esa guerra y la realidad desmoronándose. Si de algún modo son capaces de traer de vuelta la realidad tras el episodio 4, diría que todavía tienen un problema muy serio con el que lidiar. Y quizás han perdido una herramienta muy valiosa en Victor Timely, quien era esencial en poner esa misión en marcha.»

Eso sí, tenemos que esperar una semana para saber qué ha pasado con todos.

