'Black Panther: Wakanda Forever': cómo la escena postcréditos de la película de Marvel prepara el futuro de la franquicia

No se puede decir que 'Black Panther: Wakanda Forever' haya tenido el hype que tuvo la primera parte, en parte por la triste ausencia de Chadwick Boseman y en parte por un cansancio superheroico que -ahora sí- es palpable. Eso no impide que la película sea un homenaje emotivo a la par que una solvente película de acción, que no es ni lo mejor ni lo peor de la Fase 4 de Marvel. Y después, claro, tenemos su escena postcréditos, que a la chita callando prepara lo que está por venir.

Obviamente, a partir de aquí hay spoilers como puños, si sigues leyendo sin ver la película te expones al juicio por combate wakandiano, que lo sepas.

Una película sin T'challa

Los planos finales de 'Black Panther: Wakanda Forever' preparan la tercera parte, con M'buku convertido en nuevo rey y Shuri dejando ir a su hermano en la costa de Tahití mientras descubre sus nuevos poderes como Pantera Negra, que ahora no será soberana y guerrera, sino tan solo lo segundo. Este cambio que puede ser interesante para el futuro de la franquicia ahora que la planta que da los poderes vuelve a estar plantada en el mismo sitio donde Killmonger arrasó con ella.

Entonces, Nakia, que vive en Tahití, aparece con alguien muy especial: su hijo, el vástago de T'challa, llamado Toussaint... pero cuyo nombre real es T'challa (no se comieron la cabeza) y que se anuncia a sí mismo como príncipe de Wakanda. Vamos, que el juego de tronos está servido. Como curiosidad, el personaje es nuevo, pero en una línea de tiempo de los cómics (concretamente, la Tierra 555326), Pantera Negra tuvo un hijo con Tormenta, de los X-Men, pero se llamó Azari y formó parte de los Next Avengers. Otra historia que no veremos ya en la gran pantalla.

Lo importante de este descubrimiento es que la propia película prepara, en la historia de Namor, que alguien que concibe un hijo mientras está bajo el influjo de cierto tipo de hierbas (como es el caso del propio T'challa, de donde provienen sus poderes) puede engendrar un mutante, así que... ¿Es posible que T'challa tenga poderes sobrehumanos? ¿Disputará el trono de Wakanda? ¿Le veremos pelear junto a los Jóvenes Vengadores? Se abren muchas posibilidades, pero como los propios títulos de crédito de la cinta anuncian, lo único que está claro es que Pantera Negra volverá.