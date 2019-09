Marvel muestra una escena alternativa de 'Iron Man' con planes para los X-Men y Spider-Man

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha revelado una escena post-créditos alternativa de la iniciática 'Iron Man' de 2008 donde el Nick Fury de Samuel L. Jackson hace referencia tanto a Spider-Man como a los X-Men. Con la que está cayendo respecto al arácnido y el futuro de los mutantes, no deja de resultar curiosa.

At the Saturn Awards, Kevin Feige revealed an alternate version of the post-credits scene from ‘IRON MAN’ with Nick Fury mentioning “mutants” and “radioactive bug bites”. It will be included in the upcoming INFINITY SAGA boxset. (Source: @BRMarvelNews) pic.twitter.com/AqzTokEc67