La pesadilla de Marvel se está haciendo realidad y Kevin Feige ya tiene un plan de choque antes de que sea demasiado tarde

Marvel lleva muchos años dominando Hollywood y sus películas siguen recaudando mucho dinero a día de hoy -aunque también es raro que sus presupuestos bajen de los 200 millones de dólares por título-. Eso no quita que exista cierto desgaste en el interés del público hacia su universo de superhéroes, con la particularidad de que su popularidad era tal que es muy fácil pensar que simplemente todo sigue viendo en popa. A fin de cuentas, el estreno de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' en Estados Unidos superó con creces lo que hicieron las dos primeras entregas. Sin embargo, todo es más complicado de lo que parece y hasta Kevin Feige se ha dado cuenta de ella.

Feige anunció hace apenas unos días que Marvel iba a estrenar menos series y a espaciarlas más en el tiempo. El argumento era que "el ritmo de producción de las series de Disney+ cambiará para que cada una tenga su oportunidad de brillar", pero el reciente aplazamiento de la fecha de llegada a los cines de 'The Marvels' deja cada vez más claro que el estudio es consciente de que el interés del público hacia su universo está decayendo.

Una clara tendencia a la baja

Ahí dictaminar un motivo concreto es complicado, pero la Fase 4 de Marvel ha sido la más criticada por diferencia y cuesta pensar que eso no se deba en parte a la importante acumulación de títulos en un espacio temporal bastante reducido. Eso ha reducido su condición de evento y con las películas es cada vez más habitual ver a gente comentando que se van a esperar a verlas en Disney+, una plataforma que no nos olvidemos que todavía sigue dando pérdidas multimillonarias.

Si nos fijamos en el resultado en taquilla de las últimas películas de Marvel, lo más sencillo sería concluir que todas han sido un éxito. 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' se fue hasta los 955 millones de dólares, 'Thor: Love & Thunder' se quedó en 760 millones y 'Black Panther: Wakanda Forever' amasó 855 millones. Cifras muy respetables, pero la cosa cambia un poco si entramos en los detalles.

Por ejemplo, 'Black Panther' fue un fenómeno irrepetible que recaudó 1.346 millones hace menos de 5 años, lo que supone una caída de casi 500 millones de la primera a la segunda entrega. Claro que entonces se podría argumentar que 'Doctor Strange' hizo solamente 677 millones y que ahí la ventaja es clara para la secuela, pero no nos olvidemos de que al mismo tiempo funcionaba como continuación de 'Bruja Escarlata y Visión', seguramente la serie de Marvel más popular hasta ahora.

De hecho, en los estrenos del año pasado habría una clara tendencia a la baja de no ser porque la franquicia 'Black Panther' es especialmente popular en Estados Unidos, pues allí la primera entrega incluso logró superar a 'Vengadores: Infinity War'. Con todo, el bajón en taquilla con la segunda es innegable y 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' ha confirmado esa tendencia a la baja con un debut inferior a todas las películas del estudio de 2022.

Además, 'Ant-Man y la Avispa: Quantuamania' suma otro dato preocupante, ya que es la primera película de Marvel que llega a los cines chinos de forma simultánea a su estreno mundial y allí ha pinchado en taquilla. Recordemos que 'Ant-Man y la Avispa' ingresó 66,6 millones de dólares durante su primer fin de semana en dicho país, cifra que ha bajado de forma drástica hasta los los 19,1 conseguidos por la tercera entrega de la saga liderada por Paul Rudd.

Otros motivos de preocupación

A eso hay que sumar las malas críticas, algo poco habitual en el caso de Marvel -'Eternals' era la única película suya con una mala puntuación en RottenTomatoes hasta la fecha-, pero también hay otro detalle que deja claro que el público no ha quedado muy satisfecho: 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' ha conseguido apenas un B en las encuestas que realiza Cinemascore entre aquellos espectadores que la vieron en Estados Unidos. Hasta ahora, 'Eternals' era la única que había tenido una nota tan baja y la película de Chloé Zhao es lo más cerca que Marvel ha estado hasta ahora de un fracaso en taquilla sin paliativos. Esa B también fue lo que recibió en su momento 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', la película de DC que arrasó en su primer semana y luego su taquilla acabó siendo decepcionante por su abrupta caída a partir de su segundo fin de semana en cines.

Todo ello es especialmente preocupante porque 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' se estaba vendiendo como una película clave para el futuro de Marvel, ya que su función iba mucho más allá de ser el inicio de la Fase 5. El propio Feige dejó claro estos días que era obra más importante de Marvel desde 'Vengadores: Endgame' en lo referente a la gran trama que cuenta este universo de superhéroes.

Obviamente, con todo esto no quiero decir que Marvel pase por una grave crisis y que estaba obligada a hacer algo para enderezar el rumbo, pero sí que había una tendencia a la baja que Disney no podía permitir que fuera a más con la gran joya de la corona. Y la solución propuesta parece que ha sido bajar el ritmo para intentar recuperar la sensación de que todos sus estrenos son eventos en lugar de ver muchos de ellos como películas o series que uno simplemente tiene que ver para ver cómo hace avanzar la trama de este universo. Hasta Feige se ha percatado de eso y no quiere que el público considere que tienes que hacer los deberes antes de ver la película que realmente te atraiga...

Ahora habrá que ver cómo funcionan los estrenos posteriores. De las series en streaming ya sabemos que no nos van a llegar daros fiables y 'Guardianes de la Galaxia 3' es un caso particular, ya que es la única franquicia dentro de Marvel con una identidad propia tan marcada que funciona perfectamente de forma aislada, algo que tenemos que agradecer a James Gunn. Por tanto, Feige ya ha ganado algo de tiempo, habrá que ver si logra cambiar la tendencia antes de que pierda realmente el favor del público y que este pequeño bache no se convierta en un enorme socavón.

