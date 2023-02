¿Dónde está el agotamiento de Marvel? 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' sorprende con su debut en taquilla pese al batacazo de crítica en RottenTomatoes

He de confesar que lo de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' no me lo esperaba en absoluto. Después de la, salvo excepciones, soporífera Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, la Saga del Multiverso ha decidido pisar el acelerador y aportar algo de interés a su narrativa con una nueva aventura del Hombre hormiga cuya recepción está siendo mucho menos entusiasta de lo que cabría esperar.

Billetes y tomates

En lo que a mí respecta, lo último de Peyton Reed es un divertidísimo ejercicio de ciencia ficción a la antigua usanza que, al fin, ha recuperado la esencia comiquera perdida durante el último par de años; pero la tónica de los comentarios vertidos en redes a raíz de su lanzamiento está en las antípodas de esta opinión y sugiere que Scott Lang y compañía han pagado el pato tras un largo periodo de saturación.

No obstante, la irregular recepción del largometraje no ha impedido que 'Ant-Man 3' haya debutado superando las expectativas, amasando 110 millones de dólares en la taquilla norteamericana durante sus primeros tres días y pudiendo cerrar el fin de semana largo del President's Day con unos 120 millones de dólares; una suma ampliamente superior a la de las dos entregas previas de la trilogía.

Por su parte, la primera 'Ant-Man' arrancó su periplo en taquilla con 57 millones de dólares, mientras que su secuela 'Ant-Man y la Avispa' cerró su lanzamiento con 76 millones. Eso sí, el estimable funcionamiento de 'Quantumanía' en taquilla —pese a su pinchazo en China con 19 millones de dólares— no ha impedido que el título protagonizado por Paul Rudd haya igualado un mínimo histórico para la crítica según podemos comprobar en Rotten Tomatoes.

El popular agregador de reviews adjudica, a día de hoy, una calificación de "podrido" a 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' con tan sólo un 47% de opiniones positivas —entre las que se incluye la mía—, empatando con la soporífera 'Eternals' de Chloé Zhao. De este modo, ambos filmes son los únicos de todo el MCU que no cuentan con una valoración "fresca", siendo el tercero por la cola un 'Thor: Love and Thunder' que cuenta con un 64% de críticas a su favor.

¿Aguantará 'Ant-Man 3' el tipo en su segundo fin de semana? ¿Estamos ante los primeros síntomas de desgaste del Universo Marvel? ¿Servirá de algo el retorno de Bob Iger a Disney y su política de "calidad sobre cantidad"? Sólo el tiempo lo dirá.