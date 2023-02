'The Marvels' es retrasada otra vez: Disney estrenará su gran apuesta del MCU cuatro meses más tarde y Kevin Feige afirma que será tan importante como 'Los Vengadores'

Según informa Deadline, la secuela de Disney/Marvel Studios, 'The Marvels', ya no se estrenará el 28 de julio, sino el 10 de noviembre, que es la misma fecha en la que 'Black Panther: Wakanda Forever' se estrenó el año pasado, durante el fin de semana largo del Día de los Veteranos para alcanzar un récord de noviembre de 181 millones de dólares, un mes privilegiado para otros títulos del MCU como 'Thor: Ragnarok' y 'Doctor Strange', entre otros.

¿Un retraso estratégico o fruto de las críticas a 'Quantumania'?

'The Marvels', dirigida por Nia DaCosta, es la secuela de 'Capitana Marvel', que recaudó 1.100 millones de dólares en 2019. No se sabe mucho sobre lo que contará, pero es una suerte de crossover de la serie 'WandaVision' de Disney+/Marvel en la que aparecía la Monica Rambeau de Teyonah Parris y 'Ms. Marvel'. Hasta la fecha, no hay ningún tráiler o avance de la película, pero Kevin Feige ha comentado en Entertainment Weekly, que esta reunión será tan importante como la primera 'Los Vengadores':

“Hay algo inmensamente poderoso en ver a Monica, Kamala y Carol juntas en el mismo plano. Para mí, es similar a la primera película de los Vengadores y verlos a los seis superhéroes juntos en una misma película. Es escalofriante. Todas tienen historias diferentes entre sí y es genial verlas juntas”.

'The Marvels' debutará el fin de semana tras 'Dune: parte dos' de Warner Bros/Legendary el 3 de noviembre. Mientras que Focus Features tiene programado un estreno sin título para el 10 de noviembre, 'Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes' y 'Trolls 3' se estrenarian el 17 de noviembre antes del tramo de Acción de Gracias. ¿Y qué pasa con la fecha vacante del 28 de julio? pues ahora es para 'Haunted Mansion' , que estaba programada para 11 de agosto.

Mover 'Haunted Mansion' a finales de julio le permite al estudio captar a más niños en las vacaciones de verano que a mediados de agosto. Justin Simien dirige la película que estará protagonizada por Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Winona Ryder, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, LaKeith Stanfield y Tiffany Haddish. En la nueva trama inspirada en el parque temático de Disney, una madre soltera llamada Gabbie contrata a un guía turístico, un psíquico, un sacerdote y un historiador para ayudar a exorcizar su mansión recién comprada; después de descubrir que está habitada por fantasmas.