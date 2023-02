Marvel confirma 'Spider-Man 4', actualiza la Fase 5 y promete que habrá menos series en Disney+ pero también algo que va a enfadar a muchos fans

El inminente estreno de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' ha llevado a que Kevin Feige participe en varias entrevistas, algo que ha aprovechado para actualizar el estado de la Fase 5 de Marvel en una entrevista concedida a EW. Por ejemplo, ha destacado que "el ritmo de producción de las series de Disney+ cambiará para que cada una tenga su oportunidad de brillar", refiriéndose a que habrá menos y se espaciará más el tiempo de lanzamiento entre ellas.

Menos series pero más episódicas

Además, el mandamás de Marvel Studios ha señalado que van a aumentar su apuesta porque sus series de superhéroes tengan un componente más episódico, porque "creo que hay algo divertido en relajarse y ver un episodio que puede ser relativamente autónomo". Y ha dejado claro que 'Daredevil: Born Again' va a ser una de las series que se vea afectada por esa medida. Algo me dice que esta decisión no va a sentar bien en entre aquellos fans que ven como relleno todo lo que no sea una progresión clara de la gran historia que nos está contando Marvel.

Por otro lado, Feige ha confirmado que ya están trabajando en 'Spider-Man 4', pero se desconoce cuándo llegará, ya que solamente ha querido destacar lo siguiente al respecto:

Todo lo que diré es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para ella y nuestro guionistas están escribiéndolas ahora.

Sobre otros proyectos, Feige aseguró que el rodaje de la problemática 'Blade' arrancará dentro de unas 10 semanas, que el Theddeus Jones de Harrison Ford será el presidente de Estados Unidos en 'Capitán América 4' y que el Bucky Barnes de Sebastian Stan será quien ejerza como líder del grupo de antihéroes de 'Thunderbolts'.

Feige también se mostró interesado en nuevas aventuras de Caballero Luna al señalar que "creo que hay un futuro para ese personaje a medida que avanzamos" y que tanto 'The Marvels' como 'Secret Invasion' funcionan como secuelas de 'Capitana Marvel' pero que luego el tono de ambas producciones va a ser muy diferente.

Por último, Feige prometió que pronto habrá noticias sobre la nueva versión de 'Los 4 fantásticos' y que el plan del estudio es convertir a estos superhéroes "sean un gran pilar del MCU en el futuro".